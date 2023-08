Les échanges commerciaux entre la Corée du Sud et le Maroc sont restés en dessous des attentes affichées ; Narsa planche actuellement sur un important projet de réforme du secteur de l’enseignement de la conduite ; les TPE comptent le plus grand nombre de défaillances: au 2e trimestre, 2.833 défaillances sont recensées ; un palais d’exposition à Marrakech pourrait être amorti au bout de 3 à 4 événements… Voici une sélection de sujets traités par la presse nationale ce mercredi 2 août

Le Matin

Kee Yong Chung : « Le gouvernement coréen mobilise chaque année un budget de 5 millions de dollars pour des coopérations de développement au Maroc »

Keeyong Chung, ambassadeur de la République de Corée au Maroc, a indiqué que les échanges commerciaux entre la Corée du Sud et le Maroc sont restés en dessous des attentes affichées de part et d’autres, mais aussi en comparaison avec les potentialités qu’offrent les deux pays, précisant que le volume des échanges économiques ne dépasse pas les 500 millions de dollars américain par an, ce qui représente moins de 1% des exportations de la Corée vers le monde. « Ce faible volume des échanges s’explique par le fait que les deux pays disposent de partenaires économiques traditionnels, bien qu’ils cherchent à diversifier leurs marchés », a-t-il expliqué dans un entretien accordé au journal. Quant aux financements de projets au Maroc, “le gouvernement coréen mobilise chaque année un budget de 5 millions de dollars pour apporter des coopérations de développement au Royaume, notamment dans le domaine des énergies renouvelables”, a-t-il souligné, rappelant que la Corée a déjà lancé un projet de don de plusieurs bus électriques pour la ville de Marrakech à partir de cette année et prévoit de mener la même action pour la ville de Rabat.

Le Matin

Nacer Boulaajoul : la NARSA n’a jamais cessé de dialoguer avec les professionnels et bien des projets verront le jour à très court terme

L’Agence nationale de la sécurité routière (Narsa) planche actuellement sur un important projet de réforme du secteur de l’enseignement de la conduite. Projet mené, d’après le directeur de l’Agence, Nacer Boulaajoul, dans une logique participative, en concertation avec les professionnels. Et si une frange de ces derniers se montre parfois critique à l’égard de l’Agence, c’est avant tout par «mauvaise compréhension». «Bousculer les habitudes et sortir des zones de confort n’est pas toujours évident pour certains professionnels», souligne le directeur de la NARSA, assurant que l’administration et sa direction sont toujours là pour élucider les zones d’ombre.

L’Economiste

La gangrène des défaillances d’entreprises

Avec la loi sur les délais de paiement, la très petite entreprise aura peut-être un peu plus de chance. Elle bénéficierait d’une rentrée plus rapide de cash et peut-être même d’une capacité additionnelle d’endettement auprès des banques. En attendant, les TPE comptent le plus grand nombre de défaillances. Au 2e trimestre, 2.833 défaillances sont recensées par Inforisk. Elles sont en hausse de 6% comparativement à la même période de l’année dernière. L’essentiel de ces défaillances est concentré auprès des TPE, soit 98,8% contre 1,1% pour les PME et 0,1% pour les grandes structures. La TPE est fragilisée par les longs délais de paiement, lesquels constituent la première source de mortalité. «Les délais de paiement élevés représentent le 1er facteur de mortalité des entreprises (pour plus de 40% des cas). S’attaquer aux délais de paiement à rallonge c’est viser à réduire ce facteur», indique Amine Diouri, directeur des études et communication du cabinet Inforisk.

L’Economiste

Un palais des expositions définitif, une priorité pour Marrakech

Le président des hôteliers de Marrakech-Safi, Ahmed Bennani a souligné que pour aller chercher des méga-conférences, “il faut d’abord disposer d’une infrastructure pour abriter des événements”, ajoutant qu’“au risque d’être redondant, sans un parc d’exposition qui sort de terre, la tâche est très difficile”. Le parc d’exposition est d’autant plus urgent que le Gitex Africa organisé récemment à Marrakech, a insisté Bennani, faisant savoir que la ministre du tourisme, les élus et les autorités locales avaient invité les professionnels en 2022 à découvrir un site identifié à Chrifia pour accueillir un palais des expositions. En revanche, à chaque fois qu’un chapiteau est monté pour abriter un méga-événement, “ce sont des fonds importants qui sont engagés pour monter l’infrastructure qui est démontée et détruite à la fin de l’événement”, a-t-il relevé. “Après tout, un palais d’exposition pourrait être amorti au bout de 3 à 4 événements”, a-t-il dit dans un entretien accordé au journal.

L’Opinion

Du nucléaire russe pour dessaler l’eau de mer

Le 27 juillet dernier, Rusatom Smart Utilities, une des filiales du géant russe Rosatom, et l’entreprise marocaine Water and Energy Solutions ont signé un protocole d’accord prévoyant de coopérer pour la mise en oeuvre des projets de dessalement, de conditionnement et de purification de l’eau. La signature a eu lieu en marge du Sommet Russie-Afrique qui s’est tenu à Saint-Pétersbourg. Cette Collaboration pourrait permettre au Maroc d’utiliser l’énergie nucléaire dans ses stations de dessalement réduisant ainsi le coût du mètre cube d’eau dessalée. Le groupe russe a une longue expérience dans ce domaine, qu’il a déployé dans des pays comme le Kazakhstan et la Turquie. Cela pourrait passer par des petits rédacteurs modulaires (SMR), une technologie qui suscite l’intérêt du Royaume. Un autre domaine de collaboration encore en friche, est celui de l’exploitation de l’uranium. Selon la World Nuclear Association, le Maroc posséderait dans son sous-sol pas moins de 6,9 tonnes métriques d’uranium dans des réserves de 50 milliards de tonnes de phosphates.

L’Opinion

Agences urbaines de Casablanca-Settat : Guichet spécial à l’aéroport Mohammed V dédié aux MRE

Les agences urbaines de Berrechid-Benslimane, Settat et El Jadida-Sidi Bennour relevant de la région de Casablanca-Settat, ont mis en place un guichet unique spécial à l’aéroport international Mohammed V pour les Marocains résidant à l’étranger (MRE), dédié à l’examen et au traitement de dossiers, demandes ou requêtes liés à l’urbanisme et à la construction. La mise en place de ce guichet intervient en application des Hautes directives royales visant à améliorer les conditions d’accueil des MRE et à accompagner leur retour au pays, indique un communiqué des organisateurs, notant que cette initiative cadre aussi avec les termes de la circulaire de la ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville appelant à accompagner les MRE.

Libération

Bank Al-Maghrib : un résultat net déficitaire de 412,85 MDH en 2022

Le résultat net de Bank Al-Maghrib (BAM) s’est établi à -412,85 millions de dirhams (MDH) à fin 2022, en baisse de près de 1,35 milliard de dirhams (MMDH) par rapport à 2021. Ce résultat intervient dans un contexte international exceptionnel marqué notamment par une forte hausse des taux obligataires souverains, un durcissement des conditions monétaires et une nette dépréciation du dirham, souligne BAM dans son rapport annuel sur la situation économique, monétaire et financière au titre de l’exercice 2022.