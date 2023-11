Effet mondial 2030: des marchés à prendre pour les 6 prochaines années ; Finances publiques: le déficit se creuse à fin octobre ; L’Ambassadeur de France: Sous le leadership de Sa Majesté le Roi, le Maroc est une chance pour l’Europe et pour la France ; Royal Air Maroc passe commande de 4 réacteurs GEnx-1B pour sa flotte d’avions Boeing 787…Voici les dernières informations de la presse nationale de ce mercredi:

L’Economiste

Effet mondial 2030: des marchés à prendre pour les 6 prochaines années

Sur les 6 prochaines années (2024-2030), les marchés publics devront monter en puissance un peu partout dans les villes et régions marocaines. Selon le Centre marocain de conjoncture (CMC), l’annonce de la candidature conjointe du Maroc, de l’Espagne et du Portugal pour l’organisation de la Coupe du monde de la FIFA en 2030 a été accueillie avec enthousiasme et anticipation. «Cette collaboration transfrontalière, portée par la passion partagée pour le football, promet de transformer radicalement le paysage du sport, du tourisme et de l’industrie de la construction au Maroc». De l’avis des experts du CMC, la nouvelle dynamique économique ne se limitera pas au football, mais elle annonce une nouvelle ère de prospérité socioéconomique, de croissance des infrastructures et de dynamisme dans le secteur des BTP notamment. Selon des études préliminaires, le Maroc devrait investir entre 50 et 60 milliards de dirhams pour préparer cet événement majeur.

Finances publiques: le déficit se creuse à fin octobre

Le déficit budgétaire se creuse à 37,1 milliards de DH à fin octobre 2023, contre 25 milliards de DH à la même période de 2022, soit +48,4% en glissement annuel. En somme, les recettes ordinaires brutes se sont établies à 264,7 milliards de DH au 31 octobre dernier, en progression annuelle de 8,9%. « Cette évolution s’explique par l’augmentation des impôts directs de 5%, des droits de douane de 9,7%, des impôts indirects de 1,1%, des droits d’enregistrement et de timbre de 8,7% et des recettes non fiscales de 51,8% », précise la Trésorerie générale du Royaume dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP).

Le Matin

L’Ambassadeur de France: Sous le leadership de Sa Majesté le Roi, le Maroc est une chance pour l’Europe et pour la France

Sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc est « une chance pour l’Europe et pour la France », a affirmé l’Ambassadeur de la République française à Rabat, Christophe Lecourtier, qui a mis en avant la trajectoire économique « remarquable » du Royaume. « Le Maroc est vraiment une chance pour l’Europe, et pour la France en particulier (…). Un pays qui a une vision, une grande continuité dans l’effort pour la mettre en œuvre et une gouvernance stable. Tout cela on le doit à SM le Roi Mohammed VI », a indiqué le diplomate français dans une interview à Radio 2M. De l’avis de Lecourtier, le Royaume se positionne aujourd’hui au peloton de tête des pays émergents sous l’angle de l’attractivité des investissements, portés par un environnement d’affaires des plus avantageux à l’échelle planétaire.

Royal Air Maroc passe commande de 4 réacteurs GEnx-1B pour sa flotte d’avions Boeing 787

GEAerospace a annoncé la réception d’une commande de la part de la Royal Air Maroc (RAM) portant sur l’acquisition de 4 réacteurs GEnx-1B pour propulser ses futurs appareils de type Boeing 787. Cette commande s’ajoute à la flotte actuelle de RAM, constituée de neuf «Dreamliners» 787-8 et 787-9 propulsés par des réacteurs GEnx. «Cet accord s’inscrit dans le cadre de nos efforts continus visant à développer notre flotte et à étendre nos routes long-courriers vers l’Amérique du Nord et du Sud, le Moyen-Orient, l’Afrique, l’Asie, et l’Europe», a déclaré Abdelhamid Addou, directeur général de Royal Air Maroc. «Nous sommes très heureux que le GEnx continue d’être le moteur de choix pour la flotte de Boeing 787 Dreamliner de RAM», a déclaré Kathy MacKenzie, vice-présidente des programmes commerciaux de GE, notant qu’«au cours de ces dernières décen- nies, GE Aerospace et RAM ont forgé une relation de partenariat solide que nous souhaitons renforcer davantage dans les années à venir».