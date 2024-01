La revue de presse de ce mardi 9 janvier

Grèves des enseignants: Chakib Benmoussa défend son approche ; L’UMT appelle à relancer le dialogue social dans le secteur de la fonction publique ; Déficit hydrique : Le Maroc table sur le dessalement de l’eau de mer ; Énergies renouvelables: premiers pas du Maroc dans la géothermie … Voici une sélection de sujets traités par la presse nationale ce mardi.

Le Matin

Éducation nationale : Chakib Benmoussa défend son approche et exhorte les enseignants à s’impliquer dans l’effort de rattrapage

C’est un ministre de l’Éducation nationale confiant et droit dans ses bottes qui répondait lundi à ses détracteurs dans l’hémicycle. Chakib Benmoussa n’a pas manqué, lors de son passage devant les députés de la Chambre des représentants, de défendre ses choix et décisions s’agissant des grèves des enseignants, notamment la suspension de 500 enseignants de façon temporaire de leur travail. Pour le responsable gouvernemental, si le droit à la grève est garanti, le droit à l’école doit l’être aussi. Et les arrêts de travail ne doivent à aucun moment entraver le fonctionnement du service public. Benmoussa a affirmé qu’il était nécessaire d’agir pour protéger l’intérêt supérieur des élèves.

Le Matin

L’UMT appelle à relancer le dialogue social dans le secteur de la fonction publique

L’aile syndicale de l’Union marocaine du travail réunissant les syndicalistes du secteur public, l’Union syndicale des fonctionnaires (USF), demande au gouvernement de respecter ses engagements concernant l’institutionnalisation du dialogue social, en organisant de nouveaux rounds du dialogue social dans le cadre de la Commission du secteur public, dans les plus brefs délais. «Cela devrait se traduire par une réponse concrète aux revendications urgentes et légitimes des différentes catégories de salariés, en tête desquelles figure l’augmentation générale des salaires, dans le respect du principe de justice salariale», a indiqué le syndicat dans un communiqué rendu public dimanche suite à une réunion de son bureau national. Au total, l’USF décline 15 revendications, allant de la titularisation des contractuels de plus de 5 ans d’ancienneté à la mise en place de la couverture accident du travail pour les fonctionnaires.

Le Matin

Le Maroc table sur le dessalement de l’eau de mer et l’interconnexion des bassins hydrauliques pour vaincre le déficit hydrique

Face au stress hydrique qui frappe le Royaume de plein fouet ces dernières années, le gouvernement mobilise de gros moyens pour assurer l’approvisionnement des citoyens et des activités économiques en eau. De la réduction du débit d’eau à la restriction des cultures gourmandes en eau, en passant par l’interconnexion des bassins hydrauliques et le dessalement de l’eau de mer, les mesures et programmes prévus sont à la fois d’ordre conjoncturel et structurel. Les propos sont de Nizar Baraka, qui était dimanche «L’invité de la semaine» de Medi1 TV. Il faut dire que le déficit hydrique s’aggrave d’année en année. Les barrages, qui sont censés fournir 5 milliards de m³ d’eau par an à l’agriculture, n’ont livré que 1,3 milliard de m³ l’année dernière et les prévisions pour cette année ne tablent plus que sur 800 millions de m³.

Le Matin

Autoroute de l’eau entre le barrage Oued El Makhazin et celui de Bab Khrofa : le département de l’Agriculture accélère le processus de réalisation de l’interconnexion

Face à la montée du stress hydrique, le gouvernement entend accélérer le processus de réalisation de l’interconnexion entre le barrage Oued El Makhazin et celui de Dar Khrofa dans le nord du Royaume. Après le lancement de l’appel d’offres pour les travaux d’aménagement de cette autoroute de l’eau, l’Office régional de mise en valeur agricole vient de lancer celui portant sur l’assistance technique et la maîtrise d’œuvre pour le suivi et le contrôle des travaux de ce projet de 40 km.

Les Inspirations éco

Investissements/Startups: le Maroc grimpe dans le classement

Dans la région Mena, le Maroc ne rivalise pas avec les autres en termes d’investissements dans l’écosystème startup. Il a toujours figuré dans la liste des pays dont la levée des fonds est faible. Cependant, le bilan de l’année 2023 révèle que le Maroc a intégré le Top trois des pays qui ont enregistré une hausse des investissements, à savoir l’Arabie Saoudite, le Maroc et Oman, alors que dans d’autres pays, la tendance était plutôt à la baisse. Le bilan établi par Wamda indique que les investissements dans le Royaume se sont élevés à 18 millions de dollars avec 30 deals. En effet, on constate que 4 milliards de dollars ont été levés par les startups au Moyen-Orient et en Afrique du Nord en 2023, soit une croissance modeste de +1,7% d’une année à l’autre.

Les Inspirations éco

Le marché en ballotage favorable en 2023

Les campagnes de promos de fin d’année ont porté leurs fruits en novembre. Et la moisson a également été belle en décembre. Pas moins de 17.518 véhicules ont été écoulés le mois dernier, contre 16.121 en glissement annuel (+8,6%, soit 1.397 ventes de plus qu’en décembre 2022). Ce coup de collier a permis de porter les volumes annuels à 161.504 unités. Côté marques, le marché du véhicule particulier a été dominé, sans surprise, par Dacia, qui a écoulé 33.830 véhicules l’année dernière, captant une PDM de 23,3%. Renault est deuxième, avec 22.553 transactions et une PDM de 15,5%, tandis que Hyundai grimpe sur la troisième marche du podium (13.884 unités écoulées et une PDM de 9,6%).

L’Opinion

Énergies renouvelables: premiers pas du Maroc dans la géothermie

Le Royaume s’apprête à intégrer une nouvelle source d’énergie renouvelable à son mix énergétique. Selon nos informations, une mission d’exploration géophysique est actuellement en cours dans la région Nord du pays. Cette mission est menée par une équipe d’experts issue de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et de l’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM). Elle vise à explorer les potentialités géothermiques de la zone. L’objectif est de tirer parti de la chaleur naturelle provenant de l’intérieur de la Terre pour des utilisations directes, telles que le chauffage, l’agriculture, l’aquaculture et le séchage, et indirectes comme la production d’électricité. Il s’agit d’une expérience pilote qui sera dupliquée dans d’autres régions du territoire national. À terme, le Maroc mise sur cette source d’énergie verte, renouvelable et stable (contrairement aux énergies intermittentes) afin d’atteindre l’objectif ambitieux de 52% d’énergies renouvelables dans son mix électrique en 2030.

L’Opinion

Laâyoune-Sakia El Hamra: plus de 3.940 entreprises créées à fin octobre 2023

Quelque 3.942 nouvelles entreprises ont été créées à fin octobre 2023 dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, selon l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC). Ces entreprises sont réparties entre les personnes morales (1.729) et les personnes physiques (2.213), indique le tableau de bord général de l’OMPIC. Ainsi, la province de Laâyoune a vu la création de 3.685 nouvelles entreprises, suivie de la province d’Es-Semara avec 257 entreprises.

L’Opinion

Banque mondiale: nouvelle expansion de Tanger Med pour 714 millions de dollars

L’International Finance Corporation et JPMorgan Chase Bank participent au financement du projet d’expansion du plus grand port du Maroc, Tanger Med, avec la garantie de la Banque mondiale (BM). Le port de Tanger-Med, joyau logistique du Maroc, prévoit une expansion majeure d’une valeur de 714 millions de dollars pour renforcer sa capacité de traitement du fret et moderniser ses infrastructures d’importation. Selon un communiqué de l’Agence Multilatérale de Garantie des Investissements (MIGA), ce projet d’envergure, soutenu financièrement par l’International Finance Corporation (IFC) et JPMorgan Chase Bank, bénéficie également de la garantie de la Banque mondia