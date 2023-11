Les syndinats du secteur de l’enseignement appellent à la suspension des retenues sur les salaires des grévistes ; Aide sociale: le système de ciblage prêt ; Tourisme 2024: la fin programmée de l’ONMT ; Plus de 9.700 entreprises personnes morales dissoutes en 2022 ; Plus de 9.700 entreprises personnes morales dissoutes en 2022… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce mardi.

Le Matin

Les syndinats du secteur de l’enseignement appellent à la suspension des retenues sur les salaires des grévistes

Le secteur de l’éducation nationale est sur le gril. Malgré la relance du dialogue entre syndicats et gouvernement autour des dispositions du nouveau statut unifié des fonctionnaires de l’éducation, rien ne semble apaiser les différentes composantes de ce secteur. Et il semble que la dernière décision, annoncée par le ministère de l’Éducation nationale, de procéder à des retenues sur les salaires des grévistes dès ce mois de novembre n’a fait que jeter de l’huile sur le feu. Aussitôt annoncée, les syndicats les plus représentatifs ont riposté en adressant une lettre au ministre de tutelle dans laquelle ils mettent en garde contre les conséquences de cette mesure sur le secteur.

L’Économiste

Aide sociale: le système de ciblage prêt

2023 aura été marquée par le parachèvement du système du Registre social unifié (RSU) et sa généralisation à l’ensemble du territoire national, a affirmé Abdelouafi Laftit, devant la Commission de l’Intérieur de la Chambre des représentants à l’occasion de la présentation du budget sectoriel de son département. Selon lui, le nombre d’inscriptions via le Registre national de la population (RNP) a atteint, à fin septembre, plus de 13,6 millions de personnes 2023. Parallèlement à la mise en œuvre du RSU, qui deviendra l’unique moyen pour accéder aux programmes d’aides sociales, le ministère de l’Intérieur s’apprête à lancer un nouveau chantier relatif à la simplification et à l’adaptation des procédures d’inscription adoptées par les différents programmes sociaux.

L’Economiste

Tourisme 2024: la fin programmée de l’ONMT

La ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire Fatima Zahra Ammor a annoncé, devant les députés, la prochaine dissolution de l’ONMT. Cet office sera transformé en une Agence marocaine du tourisme en 2024. L’idée est de mettre en place une nouvelle structure au service de la stratégie de promotion touristique. Le plan d’action du département d’Ammor prévoit également le repositionnement de l’Observatoire du tourisme pour mettre à niveau ses outils de travail. Cela permettra notamment d’élargir son champ d’intervention.

Assabah

Cancer du sein au Maroc: 11 décès par jour

Au Maroc, le cancer du sein demeure un sujet de préoccupation majeure. Chaque jour, 34 cas sont détectés et 11 femmes décèdent du cancer de sein, soit 12.000 cas annuels et 4.000 décès. Ces chiffres soulignent la nécessité d’une action continue pour le dépistage précoce et le traitement de cette maladie. Les statistiques disponibles révèlent une situation alarmante. En effet, plus d’un cancer sur cinq diagnostiqués, qu’il s’agisse d’hommes ou de femmes, se révèle être un cancer du sein, soit 22,6% des cas. Dr Tayeb Hamdi, expert en politique et systèmes de santé, affirme que chaque jour, 34 cas de cancer du sein sont diagnostiqués au Maroc, ce qui équivaut à un total de 12.000 cas par an. De plus, chaque jour, 11 femmes perdent la vie en raison de cette maladie, aboutissant à un triste bilan annuel de 4.000 décès.

Al Ahdath almaghribia

Office des changes: le déficit commercial en recul

Le déficit commercial du Maroc s’est établi à plus de 215,78 milliards de dirhams (MMDH) à fin septembre 2023, soit un allégement de 7,2% par rapport à la même période une année auparavant, selon l’Office des changes. Les importations ont reculé de 4% à plus de 530,94 MMDH, et les exportations de 1,6% à 315,15 MDH, précise l’Office qui vient de publier ses indicateurs mensuels des échanges extérieurs du mois de septembre, notant que le taux de couverture a gagné 1,4 point pour s’établir à 59,4%, contre 58% une année auparavant.

Al Ahdath almaghribia

Plus de 9.700 entreprises personnes morales dissoutes en 2022

Le nombre de dissolutions des Entreprises personnes morales (EPM) s’est élevé à plus de 9.700 en 2022, en hausse de près de 18% par rapport à 2021, selon l’Observatoire marocain de la très petite et moyenne entreprise (OMTPME). Cette hausse importante du nombre d’entreprises en cours de dissolution en 2022 est due à la conjoncture économique difficile, explique le rapport annuel de l’OMTPME. L’évolution des dissolutions, entre 2021 et 2022, montre que les régions du Sud ont subi la hausse la plus importante, soit 91,2%, suivies de la région Marrakech-Safi (80,4%) et de la région de Béni Mellal-Khénifra (40,5%), ajoute le rapport, notant que Tanger-Tétouan-Al Hoceima est la seule région où le nombre de dissolutions a baissé de 22,1%.

Rissalat Al Oumma

Le Caire: L’Egypte et le Maroc signent un accord de coopération et deux mémorandums d’entente dans le domaine du transport

Le Maroc et l’Egypte ont signé, dimanche au Caire, un accord de coopération et deux mémorandums d’entente, relatifs à la sécurité routière, aux chemins de fer et à la navigation maritime. Ces accords ont été signés par le ministre des Transports et de la logistique, Mohammed Abdeljalil, et son homologue égyptien Kamel al-Wazir, en marge de la cinquième édition du Salon du transport intelligent et vert, des infrastructures et de la logistique au Moyen-Orient et en Afrique (TransMEA 2023). Le premier accord, un mémorandum d’entente dans le domaine de la sécurité routière, intervient dans le cadre de la volonté des deux pays de renforcer leur coopération en la matière, de promouvoir la recherche scientifique, de développer leurs capacités et d’échanger leurs expériences. Le deuxième concerne le secteur du transport ferroviaire et a pour objectif de définir un cadre général pour la coopération bilatérale dans ce domaine.