Défaillances d’entreprises: une année record! ; Eau-électricité/SRM: la mise en marche pour bientôt ; Le ministère de la Santé se dit mobilisé contre le trafic de médicaments sur les réseaux sociaux ; Le programme «Forsa» entame une phase cruciale d’accompagnement des entrepreneurs financés ; Exonération des médicaments: Comment les officines s’adaptent à la suppression… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce mardi:

Le Matin

Le ministère de la Santé se dit mobilisé contre le trafic de médicaments sur les réseaux sociaux

Dans le cadre du renforcement de la lutte contre le trafic des médicaments sur le marché noir et sur les réseaux sociaux, le ministère de la Santé et de la protection sociale a adopté plusieurs textes de loi, en vue de juguler ce phénomène qui a tendance à prendre de l’ampleur. Répondant à une question écrite du groupe parlementaire du Mouvement populaire, Khalid Aït Taleb a rappelé dans ce sens la loi n°17-04 portant Code du médicament et de la pharmacie ainsi que le décret n°2.18.878 du 8 septembre 2021 régissant les modalités du contrôle des officines.

Le programme «Forsa» entame une phase cruciale d’accompagnement des entrepreneurs financés

Le gouvernement lance une étape décisive du programme «Forsa» en recrutant des experts dédiés. Ces professionnels accompagneront les porteurs de projets financés dans tout le Royaume, fournissant un soutien stratégique pour assurer le développement optimal des entreprises. Les domaines couverts incluent l’organisation, la gestion financière, l’accès aux marchés et le marketing digital, avec pour objectif ultime de garantir la pérennité des entreprises et d’atteindre un taux de remboursement des prêts de 90%.

L’Economiste

Défaillances d’entreprises: une année record!

Cette année, les défaillances pourraient toucher 16.400 établissements, un chiffre qui augmenterait de 15% comparativement à 2023. La prévision d’Inforisk se base sur plusieurs facteurs. «Tout d’abord, le taux de croissance attendu en 2024 correspond à la moyenne annuelle des 10 dernières années. Ensuite, les perspectives macroéconomiques de cette année restent contrastées: croissance économique attendue de 3% environ, et dépendant en grande partie du niveau de pluviométrie», déclare Amine Diouri, directeur Etudes & Communication, à L’Economiste. Si cette prévision se réalise, cela se traduirait par un nouveau record. En 2023, les défaillances d’entreprises ont atteint 14.245 contre 12.397 en 2022, soit un accroissement de 15% et de 69% comparativement à 2019. Conjoncture économique difficile, inflation élevée, consommation en baisse, problèmes de trésorerie… TPE, PME et Grandes entreprises ont composé avec un cocktail à haut risque.

Eau-électricité/SRM: la mise en marche pour bientôt

Abdelouafi Laftit a de la suite dans les idées. Moins de six mois après la publication de la loi relative à la création des sociétés régionales multiservices (SRM) chargées de la gestion de la distribution de l’eau, de l’électricité et de l’assainissement liquide, le ministre de l’Intérieur a décidé de passer à la phase de la mise en œuvre. En effet, il a présenté et fait adopter par le dernier Conseil de gouvernement deux projets de décret destinés à organiser le processus de mise en place de ces sociétés conformément au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 83.21 relative à la création, à l’initiative de l’Etat, des SRM au niveau de chaque région du Royaume. En revanche, le dernier alinéa du même article prévoit de le faire de manière progressive, de sorte que le paragraphe précité fait référence à un décret limitant la liste des entités au niveau desquelles des SRM seront créées à chaque étape, jusqu’à l’achèvement de la création de ces sociétés au niveau de toutes les régions du Maroc.

L’Opinion

Exonération des médicaments: Comment les officines s’adaptent à la suppression

Cela fait plus d’un mois que l’exonération des médicaments de la TVA est en vigueur suite à la publication du décret ministériel afférent au Bulletin Officiel. Saluée aussi bien par les consommateurs que par les professionnels, cette exonération devrait mettre fin à quelques aberrations concernant les prix pratiqués au Maroc depuis des années. Jusqu’à présent, plusieurs pharmacies continuent à vendre leurs médicaments au prix TTC, au grand étonnement des patients bien renseignés. Or, sur le terrain, le passage vers les prix hors taxe n’est pas aussi simple qu’on pourrait le croire. Les pharmaciens comme les industriels revendiquent un délai transitoire pour convertir leurs stocks aux nouveaux étiquetages. Une période transitoire qui devrait se poursuivre jusqu’à la fin du premier trimestre de 2024.