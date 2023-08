La deuxième hausse de 5% du salaire minimum devrait entrer en vigueur à compter du 1er septembre ; Le Conseil de la Concurrence appelle à une refonte du système d’agrément des intermédiaires d’assurance, qui présente plusieurs insuffisances ; Rentrée politique: la flambée des prix parmi les grandes priorités du PPS… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce lundi.

L’Economiste

Hausse du SMIG: remake de 2022

La deuxième hausse de 5% du salaire minimum devrait entrer en vigueur à compter du 1er septembre. Du moins, c’est ce qui est prévu par l’accord social du 30 avril 2022. Sauf qu’à ce jour, aucune déclaration officielle n’est venue étayer cette échéance. L’incertitude dans l’esprit du patronat au sujet de cette mesure s’explique par le fait qu’elle soit conditionnée par un certain nombre de décisions qui auraient dû être prises après l’implémentation de la première hausse du Smig. Parmi celles-ci, figurent l’adoption de la législation en matière de droit de grève (janvier 2023), la révision de certaines dispositions du code du travail (juillet 2023), la refonte des dispositions régissant la loi relative aux élections professionnelles (juillet 2023). A ce jour, aucun projet de texte n’a été soumis aux partenaires sociaux par le gouvernement. Pour la CGEM, qui estime avoir tenu ses engagements, il s’agit de conditions sans lesquelles la revalorisation du salaire minimum ne saurait être actée.

L’Economiste

Assurance : la recette du conseil de la concurrence

Dans son avis sur le marché des assurances, le Conseil de la concurrence a formulé une série de recommandations, dans le but de promouvoir la concurrence et d’accélérer le rythme de développement. Il préconise ainsi d’ajuster les exigences légales en fonction de la nature des produits d’assurances pour lesquels l’entreprise souhaite obtenir l’agrément, et de les intégrer dans des textes réglementaires, dans le but de faciliter les amendements. Le Conseil appelle également à une refonte du système d’agrément des intermédiaires d’assurance, qui présente plusieurs insuffisances. Il conseille ainsi de supprimer la condition de la réussite de l’examen professionnel pour les personnes physiques et d’ouvrir la profession aux autres diplômes. L’institution recommande aussi d’annuler la condition de 50% du capital maro- cain pour les personnes morales. Autre piste d’amélioration suggérée par le Conseil, le développement d’une offre assurantielle inclusive dédiée à toutes les catégories.

Le Matin

Rentrée politique : voici les priorités et les projets du PPS

Interrogé sur les priorités de la prochaine rentrée politique, le secrétaire général du PPS, Nabil Benabdallah, a expliqué que «c’est la flambée des prix qui commence à peser sérieusement sur le pouvoir d’achat qui nous interpelle en premier lieu». Pour lui, ce dossier sera au centre des préoccupations, d’autant que «l’urgence de la situation se fait sentir au vu d’une actualité brûlante : la montée en flèche des prix qui continue de peser sérieusement sur le pouvoir d’achat, se manifestant particulièrement à travers l’augmentation inexpliquée des prix des carburants à quatre reprises au cours du mois d’août ». Il a aussi insisté sur un autre dossier majeur: impulser une nouvelle dynamique à l’action de l’opposition. Benabdallah a également évoqué l’intention de relancer une initiative qu’il a déjà proposée: la poursuite des contacts en vue d’initier un mouvement social, «une option qui s’avère cruciale pour bâtir une alternative tangible».

Le Matin

Un climat des affaires sain et des règles de marchés claires pour enclencher une véritable montée en puissance de l’économie

Le scénario d’une convergence économique du Maroc à l’horizon 2040 suppose un ingrédient déterminant. Il s’agit de l’accélération de la croissance du secteur privé. Cette montée en puissance devra être tirée par les gains d’une productivité plus élevée. La réalisation de ces gains dépendra, selon l’analyse de la Banque mondiale, en grande partie de la capacité de la société marocaine à s’entendre sur de nouvelles règles de fonctionnement du marché qui doivent favoriser davantage une concurrence loyale, encourager l’innovation et l’entrepreneuriat et décourager la recherche de rentes dans l’ensemble des secteurs économiques. C’est ce que suggère la Banque mondiale (BM) dans son mémorandum économique sur le Maroc à l’horizon 2040.

Al Ittihad alichtiraki

Le stress hydrique au Maroc en débat à Rabat

La lutte contre le stress hydrique au Maroc a été au centre d’une demi-journée d’études technique et entrepreneuriale initiée, à Rabat, à l’occasion de la Semaine Mondiale de l’Eau. Organisée par la Jeune chambre internationale de Rabat (JCI RABAT) et MAKESENSE SENEGAL, cette rencontre a enregistré la participation d’une pléiade d’experts et d’académiciens spécialisés en la matière. Ainsi, les participants ont mis en avant l’importance d’une action concertée des différents acteurs en vue de faire face à cette problématique en privilégiant notamment les innovations et les technologies modernes dans le domaine de l’économie de l’eau et à la réutilisation des eaux usées. De même, ils ont plaidé pour la rationalisation des eaux souterraines et la préservation des nappes phréatiques.

Al Ahdath almaghribia

