Souveraineté alimentaire : Mobilisation d’un 1 million d’hectares ; Cigarettes: à partir du 1er janvier, les doses baissent ; Blé: « Renforçons les stocks de sécurité stratégiques », prône la CGEM ; 2324 détenus sont âgés de 60 ans ou plus… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce jeudi.

Le Matin

Souveraineté alimentaire : le Maroc mobilisera 1 million d’hectares pour les céréales pour réduire sa dépendance aux importations

Pour renforcer sa souveraineté sur les céréales, le Maroc poursuit la mobilisation de terres agricoles dédiées à cette culture moyennant une irrigation de pointe. L’objectif étant d’atteindre, à moyen terme, 1 million d’hectares. Ce qui permettra de réduire la dépendance du pays à l’importation et, partant, s’assurer une souveraineté sur cette ressource vitale. Et pour désamorcer la pression sur les prix des intrants agricoles, l’État est sur un projet de mécanisme de soutien pouvant aller jusqu’à 50%. Ces aides iront notamment aux fertilisants azotés. C’est ce qu’a indiqué le ministre de l’Agriculture, lors de l’ouverture de la 9e édition du «Grain & Millings Expo», Salon international des industries céréalières, le 4 octobre à Casablanca.

L’Economiste

Cigarettes: à partir du 1er janvier, les doses baissent!

Le délai accordé par le gouvernement aux fabricants et importateurs de cigarettes pour se conformer à la nouvelle norme expire le 31 décembre prochain. Comme le prévoit le décret n°2.21.235, les produits de tabac, importés ou fabriqués localement, et commercialisés à compter du 1er janvier 2024, ne devront plus comporter plus de 10 mg de goudron, 1 mg de nicotine et 10 mg de monoxyde de carbone par cigarette, avec tout de même une marge de tolérance de 10%. Ce qui correspond aux standards internationaux en matière de lutte contre les cigarettes cancérigènes. La réduction des teneurs en goudron, nicotine et monoxyde de carbone ne signifie pas pour autant que les cigarettes ne seront plus nocives. C’est la douane qui sera chargée de superviser la mise en œuvre du décret d’application de la loi n°46.02 et de sévir en cas d’infraction (article 4 du décret).

L’Economiste

Blé: « Renforçons les stocks de sécurité stratégiques »

C’est une urgence! La mise en place d’un véritable stock stratégique de céréales, qui répond au souci national de sécurité de l’approvisionnement dans les circonstances normales et exceptionnelles, s’impose avec acuité. La question a été soulevée lors du salon “Grain and milling expo”, dont les travaux se sont ouverts hier, mercredi 4 octobre, à Casablanca. Faible production nationale, changement climatique, volatilité des prix à l’international…ont généré un manque de visibilité. Pour Chakib El Alj, président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), l’approche à adopter est «d’œuvrer pour une meilleure maîtrise de l’amont agricole via le renforcement de nos capacités de stockage, y compris la constitution de stocks de sécurité stratégiques plus importants». «Cela, insiste-t-il, devient une obligation qui apportera plus de visibilité et de sérénité, ainsi qu’une plus grande marge de manœuvre aux opérateurs et à l’Etat».

Libération

DGAPR: 2324 détenus sont âgés de 60 ans ou plus

Le Maroc compte 2324 détenus âgés (60 ans et plus), dont 91 femmes, a indiqué, mardi à Rabat, le chef du service de l’action sociale, culturelle et pédagogique, et de l’accompagnement psychologique à la Délégation Générale à l’Administration Pénitentiaire et à la Réinsertion (DGAPR), Benaissa Bennasser. Sur ce total, 2233 détenus âgés sont des hommes et 91 sont des femmes, selon des statistiques arrêtées à la date du 20 septembre 2023, a-t-il détaillé lors du colloque national sur la protection juridique, sociale et sanitaire des détenus âgés, organisé par la DGAPR.

Al Ittihad alichtiraki

Les violations des droits de l’Homme dans les camps de Tindouf dénoncées à Séville

Des experts en droit international et des acteurs associatifs espagnols ont dénoncé, à Séville, les conditions inhumaines dans lesquelles sont maintenues les populations séquestrées dans les camps de Tindouf, en Algérie, contrôlés par les milices armées du »polisario’’. S’exprimant lors d’une conférence, organisée à la prestigieuse université Pablo Olavide par l’Association ‘’Alhayat pour la coopération internationale’’, sous le thème ‘’Droits et libertés’’, des militants en faveur des droits humains ont pointé ‘’les atrocités auxquelles se livre ce groupe séparatiste, avec le consentement de l’Algérie’’, appelant la communauté internationale à ouvrir une enquête sur la situation ‘’déplorable’’ dans ces camps.

Bayane Al Yaoum

Mise en avant de la collaboration entre les autorités et les organes chargés de la mise en œuvre de la loi relative à la lutte contre la violence à l’égard des femmes

Les participants à une rencontre d’étude organisée à la Chambre des représentants portant sur les conditions et modalités d’application de la loi n° 103.13 relative à la lutte contre la violence à l’égard des femmes, ont salué la collaboration entre les autorités et les organes compétents chargés de la mise en œuvre de ce texte d’envergure. Les recommandations sanctionnant cette réunion, organisée à l’initiative de la chambre des représentants, en partenariat avec l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, ont porté notamment sur l’importance de l’évaluation de la loi n° 103.13 relative à la lutte contre la violence à l’égard des femmes, qui constitue le premier texte législatif en vigueur soumis à l’évaluation du Conseil, selon une approche inclusive prenant en compte les différentes points de vues et observations des acteurs institutionnels et civils.