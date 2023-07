Tout se passe au mieux à Marrakech pour l’accueil de la communauté financière internationale en octobre prochain, rassure Nadia Fettah ; Le nouveau dispositif juridique régissant le bénévolat ambitionne de remettre de l’ordre dans ce secteur ; Les réclamations des abonnés contre les opérateurs télécoms sont en train d’exploser selon l’ANRT ; 10.000 travailleurs qualifiés marocains seront recurutés en Allemagne… Voici une sélection de sujets abordés par la presse nationale ce jeudi 27 juillet.

Le Matin

Assemblées annuelles du FMI et de la BM : les préparatifs sont en bonne voie

Tout se passe au mieux à Marrakech pour l’accueil de la communauté financière internationale en octobre prochain à l’occasion de la tenue des Assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale. Les dispositions prises pour accueillir ces assemblées se déroulent à un «rythme très important», a ainsi réaffirmé la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah. Interpellée lors de la séance hebdomadaire de questions orales à la Chambre des conseillers, l’argentière du Royaume a souligné qu’un espace d’une superficie de 25 hectares est en train d’être aménagé pour abriter cet événement de grande envergure, outre la mobilisation complète des aéroports, des hôtels et des moyens de transport au niveau national et local. Dans le détail, la ministre a précisé qu’il est prévu que le nombre total de participants à ces réunions atteigne 14.000, dont 4.500 membres de délégations officielles représentant 189 pays.

L’Economiste

Bénévolat contractuel: le nouveau dispositif bientôt opérationnel

Le nouveau dispositif juridique régissant le bénévolat ambitionne de remettre de l’ordre dans ce secteur. L’entrée effective de la nouvelle loi sur le bénévolat contractuel est conditionnée par la mise en place du décret d’application. Ce texte vient d’être publié dans la dernière édition du Bulletin officiel. Le contrat signé entre les deux parties n’est pas considéré comme un contrat de travail ou de prestation de service. C’est dans ce sens que la loi interdit la rémunération des bénévoles contractuels. Les parties organisant les opérations de bénévolat, notamment les ONG, seront tenues de demander, au préalable, une accréditation délivrée par l’administration. Le décret d’application précise les modalités d’implémentation de ce dispositif. C’est le cas notamment de la procédure de dépôt de la demande d’accréditation.

L’Economiste

Télécoms: recrudescence des plaintes contre les opérateurs

Les réclamations des abonnés contre les opérateurs télécoms sont en train d’exploser. Selon l’Agence nationale de régulation des télécommunications (ANRT), le nombre de plaintes reçues et traitées durant le premier trimestre 2023 connaît une hausse par rapport au trimestre précédent. Par catégorie, les plaintes les plus récurrentes sont celles liées au service ADSL (48%). S’ensuivent des réclamations portant sur le service mobile voix (32%). Plus important encore, la majorité des critiques proviennent de clients particuliers (97%). Selon l’ANRT, les réclamations des consommateurs sont reçues soit directement (courrier, site web, courriel à l’adresse [email protected]. ma), soit via Khidmat Al Moustahlik ou encore par le biais de Chikaya (www.chikaya.ma). Ces plateformes en ligne permettent aux utilisateurs (particuliers, entreprises, collectivités..) de saisir l’autorité de régulation et de signaler les dysfonctionnements rencontrés dans leur relation avec leur fournisseur de services.

L’Opinion

Personnes en situation de handicap: l’Exécutif engagé pour une société plus inclusive

La question des personnes en situation de handicap s’impose en tant que cause centrale au sein des mutations profondes que connaît la scène nationale sur les plans social et économique, a indiqué la ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, Aawatif Hayar. Dans une allocution lors d’une séance plénière à la Chambre des conseillers consacrée à l’examen du rapport du groupe thématique provisoire chargé des personnes en situation de handicap, Mme Hayar a souligné que ces mutations reposent sur la concrétisation de la Haute volonté de Sa Majesté le Roi Mohammed VI de consolider les piliers de l’État social. « Cela nous incite à assumer la responsabilité politique et sociétale afin d’intégrer la question du handicap au cœur des réformes engagées par le gouvernement, notamment en ce qui concerne la mise en place d’un système de protection sociale globale », a ajouté Hayar.

Al Bayane

L’ANAPEC et GEODESIA veulent recruter 10.000 travailleurs qualifiés

Une convention de partenariat a été signée entre l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences (ANAPEC) et GEDOESIA, filiale du groupe Altice basée en Allemagne, pour le recrutement, sur le moyen terme, d’environ 10.000 travailleurs qualifiés à partir du Maroc. A cette occasion, l’administrateur de GEODESIA, David Drahi a indiqué que ce partenariat inclut l’envoi des « milliers de travailleurs marocains en Allemagne » ainsi que le partage du savoir-faire technologique en matière de déploiement de la fibre optique, notant que l’entreprise GEODISIA a été créée en Allemagne il y a 15 mois et se positionne déjà en tant qu’acteur majeur dans le déploiement de la fibre optique dans le monde.

Al Bayane

Fès: interpellation d’un officier de police pour extorsion et corruption

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Fès ont interpellé un officier de police de la sûreté publique relevant du district provincial de sûreté de la ville de Sefrou, pour son implication présumée dans une affaire d’extorsion et de réclamation de pot-de-vin, a-t-on appris de source sécuritaire. Les services de la police judiciaire à Fès ont ouvert une enquête judiciaire sur instructions du parquet compétent, suite à une plainte déposée par un citoyen qui accuse un fonctionnaire de police d’extorsion et de réclamation de pot-de-vin, selon la même source.

Al Alam

Nizar Baraka : le projet d’interconnexion entre le bassin du Sebou et celui du Bouregreg achevé à 99%

Le projet d’interconnexion entre le bassin de Sebou et celui de Bouregreg a été réalisé à hauteur de 99%, a affirmé le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka. Dans sa réponse à une question orale autour « des nouveautés de la politique hydrique » à la Chambre des Conseillers, Baraka a fait savoir que les travaux de transfert des eaux du Barrage garde du Sebou vers le Barrage Sidi Mohammed Ben Abdellah débuteront à la fin de l’été, notant que cette opération d’interconnexion permettra l’approvisionnement des populations de Rabat et de Casablanca en 300 à 400 millions de mètres cubes d’eau potable annuellement.

Assahra al maghribia

Le Maroc, un partenaire commercial « unique »

Le Maroc est un partenaire commercial « unique » pour le Royaume-Uni, qui, grâce à sa position stratégique, s’impose comme porte d’entrée de l’Afrique, offrant à la fois la proximité et un accès »privilégié » au marché africain, a affirmé le député britannique, James Duddridge. Dans une tribune publiée sur le portail « PoliticsHome », le membre de la Chambre des Communes a souligné qu’en ce qui concerne les opportunités commerciales post-Brexit, Londres a raison de « donner la priorité à la relation unique que le Royaume-Uni entretient avec le Maroc depuis 800 ans ». »Depuis les premiers navires transportant du sucre, des dattes ou des tissus, jusqu’aux célèbres théières de Manchester qui ont traversé le Maroc au XIXe siècle, le commerce a été un élément clé de cette relation privilégiée », a souligné le député conservateur.