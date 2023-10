Recrutement: la distribution détrône les call centers! ; Le mode opératoire de la nouvelle amnistie sociale ; Mondial 2030: la lettre d’intention présentée le 28 octobre à Rabat ; Transport maritime: comment le Maroc peut profiter du Mondial 2030 ? Le Maroc et l’Espagne promeuvent le projet de tunnel pour la Coupe du monde 2030;Bensaid: près de 100.000 bénéficiaires du « Pass jeunes » dans sa phase d’expérimentation… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce jeudi:

L’Economiste

Recrutement: la distribution détrône les call centers!

Vente au détail, grandes surfaces, commerce électronique…, semblent avoir le vent en poupe. En témoigne la dynamique des recrutements enregistrée dans le secteur de la distribution. Selon le baromètre du site d’emploi, Rekrute.com, pour le mois de septembre, en termes de postes ouverts la distribution se place en tête. Elle détrône ainsi les centres d’appel, jusque-là premiers recruteurs. En une année seulement, la part du secteur dans les ouvertures de postes enregistrées par le jobboard est passée de 3% à 25%. Un bond considérable. « Cela peut être attribué à divers facteurs, tels que l’expansion des chaînes de supermarchés, l’essor du commerce électronique ou d’autres développements dans le secteur de la vente au détail », explique Rekrute.com. Les call centers, eux, perdent 10 points de pourcentage, passant de 32% à 22%. Cela témoigne d’un ralentissement de l’activité, comparativement aux années Covid où les services à distance avaient connu un développement inédit.

Le mode opératoire de la nouvelle amnistie sociale

La ministre des Finances vient de rendre public le mode opératoire de l’amnistie sociale décidée en amont par le conseil d’administration de la CNSS qui s’était tenu vendredi 22 septembre. Une amnistie portant sur une remise partielle au titre des pénalités, frais de recouvrement et des astreintes relatives aux créances jusqu’à décembre 2024. Ainsi, pour bénéficier de cette remise, l’affilié est tenu de payer intégralement la créance ou convenir d’un arrangement avec la CNSS sur le règlement intégral des acomptes du montant de la créance, assorti du paiement des cotisations impayées au titre de l’échéancier retenu. Le barème de la remise s’applique en fonction du paiement des créances. Ainsi, en cas de paiement intégral, l’affilié bénéficie d’une réduction de 60% sur les pénalités et frais de recouvrement et de 90% sur les astreintes. En cas de paiement partiel sur une période de 24 mois, la remise sur les pénalités et frais de recouvrement est de 50%, assortie d’une réduction de 80% sur les astreintes.

Le Matin

Mondial 2030: la lettre d’intention présentée le 28 octobre à Rabat

Après une première réunion tenue à la mi-septembre dans la région de Madrid, les présidents des Fédérations marocaine, espagnole et portugaise ont tenu une nouvelle réunion au sommet, mercredi dans la capitale portugaise. Au terme de la rencontre entre les trois dirigeants, il a été décidé que la lettre d’intention de l’organisation de la Coupe du monde 2030, marquant la première étape du processus de candidature, serait présentée le 28 octobre depuis Rabat. Une cérémonie solennelle qui «démontrera l’engagement du Maroc, du Portugal et de l’Espagne à organiser une Coupe du monde réussie», précisent les trois Fédérations dans un communiqué conjoint publié mercredi. La réunion, qui a été tenue au siège de la Fédération portugaise de football à la Cidade do Futebol, a rassemblé Fouzi Lekjaâ (Fédération Royale marocaine de football), Pedro Rocha (Fédération Royale espagnole de football) et Fernando Gomes (Fédération portugaise de football).

L’Opinion

Transport maritime: comment le Maroc peut profiter du Mondial 2030 ?

En prévision de la co-organisation de la Coupe du Monde 2030, le Maroc pourrait réactiver plusieurs lignes maritimes à destination de ses voisins ibériques. Pour le Royaume, ce sera non seulement une occasion de se repositionner sur le trafic dans le Détroit de Gibraltar, mais aussi de gérer les flux des MRE. Dans son schéma de développement portuaire, l’Agence nationale des ports (ANP) pourrait en profiter pour réaliser de nouvelles plateformes maritimes sur la Méditerranée. Le gouvernement note, pour sa part, que la relance du pavillon national passera par plusieurs étapes, notamment la mise à niveau de l’arsenal législatif. Ce qui serait une belle aubaine en vue de tirer profit au maximum des opportunités offertes par le Mondial 2030. Pour cela, selon les différents acteurs marocains du transport maritime, il suffit de réactiver le modèle détruit par l’Open Sea, c’est-à-dire 17 ferries (2011) au départ de Tanger, Al Hoceima, Nador et desservant Tarifa, Algésiras, Almeria, Barcelone, Sète, Gênes. Cela permettra de satisfaire la demande sur les dessertes à destination de l’Espagne. En ce qui concerne le Portugal, la ligne Portimão mérite d’être à nouveau étudiée.

Culture: tenue de la cérémonie de remise du Prix Al Mada

La Fondation Al Mada a organisé, à la villa des arts de Casablanca, la cérémonie de remise de son Prix destiné aux étudiants des beaux-arts marocains. Portant sur la thématique de l’identité marocaine, le concours Prix Fondation Al Mada vise à promouvoir la création contemporaine et les jeunes artistes-peintres en leur offrant une exposition collective et différents prix. Sélectionnés par un jury professionnel, trois lauréats ont été primés parmi les 28 candidats qui ont pris part à ce concours organisé en partenariat avec l’École Supérieure des Beaux-Arts de Casablanca et l’Institut des Beaux-Arts de Tétouan.

Libération

Compensation : les dépenses émises en baisse de 26,1% à fin septembre

Les émissions de dépenses au titre de la compensation ont atteint 20,591 milliards de dirhams (MMDH) à fin septembre 2023, en baisse de 26,1% par rapport à la même période une année auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ces émissions représentent un taux de réalisation de 77,5% du total prévu par la Loi de finances 2023, indique la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois de septembre 2023. Les dépenses de fonctionnement émises ont été de 201,5 MMDH, dont 112,7 MMDH ont concerné les traitements et salaires qui enregistrent une hausse de 3,1%.

Al Ahdath almaghribia

Le Maroc et l’Espagne promeuvent le projet de tunnel pour la Coupe du monde 2030

La société étatique espagnole Secegsa, relevant du ministère des Transports, a dévoilé, selon la presse espagnole, de nouveaux développements concernant le projet de connexion continentale entre le Maroc et l’Espagne après l’annonce par la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) de la sélection de la candidature conjointe du Maroc, de l’Espagne et du Portugal pour l’organisation de la Coupe du monde 2030. Selon la société, les études récemment achevées indiquent la possibilité de réaliser une liaison maritime entre les deux pays par le biais d’un tunnel dans lequel passerait un train reliant Casablanca, au Maroc, à la capitale espagnole, Madrid, ajoutant que le projet pourrait être achevé en cinq ans. L’entreprise a précisé que les études sur ce projet sont réalisées périodiquement et en parallèle avec une autre entreprise espagnole spécialisée dans ce projet.

Bensaid: près de 100.000 bénéficiaires du « Pass jeunes » dans sa phase d’expérimentation

Quelque 100.000 jeunes ont bénéficié de l’application « Pass Jeunes » dans sa phase d’expérimentation, lancée par le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, au niveau de la région de Rabat-Salé- Kénitra, a indiqué, mardi à Rabat, le ministre de tutelle, Mohamed Mehdi Bensaid. En réponse à une question sur « Le programme Pass jeunes et les modalités de sa généralisation sur l’ensemble des régions du Maroc’’, posée par le groupe du Rassemblement national des indépendants (RNI) lors de la séance de questions orales à la Chambre des conseillers, Bensaid a souligné que son département ambitionne, un an après le lancement de ce programme visant à conforter la confiance entre les jeunes et les institutions de l’Etat, de cibler des millions de jeunes, par le biais de sa généralisation à l’échelle nationale.