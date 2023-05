La reine émérite Sofia, a exprimé le souhait de se rendre à Melilla pour visiter l’antenne de la Banque Alimentaire à Melilia. Sa dernière visite officielle remonte à 2007 aux côtés de son mari, le roi Juan Carlos. Une visite qui pourrait perturber l’idylle maroco-espagnole.

La reine « a exprimé son désir et son engagement à faire tout son possible pour visiter notre banque et faire connaissance avec les bénévoles et le travail que nous faisons à Melilla », a déclaré à la presse, le président de la banque alimentaire de l’enclave, Pedro Paredes.

La reine a fait part de ses intentions lors du XXVI Congrès des Banques alimentaires d’Espagne qui s’est tenu le 6 mai à Saint-Sébastien.

« La conversation a duré plusieurs minutes, la reine s’est intéressée à la situation des familles vulnérables que nous servons, à nos besoins et aux exemples de solidarité des habitants de Melilla face aux situations très compliquées que nous vivons », a indiqué Paredes.

La dernière visite officielle de la reine Sofia à Melilla remonte à 2007. Encore reine et roi d’Espagne, Sofia et Juan Carlos I s’étaient rendu à Sebta et Melilla en novembre 2007, provoquant une crise sans précédent avec Rabat, qui avait décidé de rappeler son ambassadeur.

Une foule immense s’était rendu d’ailleurs à la frontière pour défendre la marocanité de l’enclave, mobilisant des centaines d’agents des forces de l’ordre marocaines.