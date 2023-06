Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch a effectué, jeudi 15 juin 2023, une visite de terrain dans la province d’Errachidia, accompagné de plusieurs ministres.

Cette visite a été l’occasion d’examiner l’état d’avancement d’une série de projets de développement social et économique dans la province d’Errachidia, mais aussi et surtout de procéder à l’inauguration d’un hôpital de proximité à Erfoud ainsi que la signature d’une série de conventions relatives aux secteurs de l’enseignement et de la santé, annonce un communiqué.

Il s’agit d’une visite qui traduit la politique de proximité et consacre la politique de déconcentration menées par le gouvernement, constitue une opportunité de faire le point sur l’avancement des projets de développement dans la région de Draa-Tafilalet et d’instaurer un mécanisme de communication entre les niveaux central et régional autour des attentes des citoyens.

Réduire les disparités territoriales

Akhannouch a souligné que le gouvernement œuvre, conformément aux instructions royales et en application des dispositions du programme gouvernemental, à consolider la régionalisation en tant que choix constitutionnel et démocratique et en tant qu’option de développement contribuant à réduire les disparités spatiales et sociales.

Il y a eu la signature de conventions relatives à la création et à l’équipement d’un Centre hospitalier universitaire d’une capacité de 500 lits pour un coût global d’environ 2 milliards de dirhams, et d’une faculté de médecine et de pharmacie dans la province, projet d’un coût de 445 millions de dirhams, qui permettra de renforcer de quelque 4500 sièges, le nombre de sièges pédagogiques pour une formation médicale aux normes internationales.

Le chef du gouvernement a visité le dispensaire Zerktouni à Errachidia et procédé à l’inauguration d’un hôpital de proximité à Erfoud. Cette structure s’inscrit dans le cadre du plan gouvernemental visant à élargir et améliorer la qualité de l’offre de santé, conformément à la stratégie gouvernementale intégrée visant une réforme radicale du système de santé national en consécration des fondements de l’Etat social.

Dans le secteur agricole, et au niveau de la commune d’Aoufous, le Aziz Akhannouch s’est enquis de l’état d’avancement du plan agricole régional, du programme de protection contre les incendies et de mise à niveau des oasis dans la région de Draa-Tafilalet, ainsi que du programme de développement des zones montagneuses dans la région.

Il a également été procédé à la présentation du plan de préservation des «Khettaras», qui constituent un système unique de gestion rationnelle des ressources en eau dans le Royaume, ainsi qu’au lancement des travaux d’élargissement et de renforcement de l’axe routier Errachidia – Rissani. Le chef du gouvernement a également visité la pépinière de jeunes entrepreneurs «Annajah» à Errachidia, en consécration du soutien du gouvernement à l’esprit d’entreprise chez les jeunes porteurs de projets.