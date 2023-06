Le Chef du gouvernement, Aziz Akannouch a présidé, jeudi à Rabat, la 10ème réunion de la commission ministérielle des affaires des Marocains résidant à l’étranger et de la migration, consacrée à la présentation et la discussion du bilan des travaux des commissions thématiques.

Dans son intervention, le chef du gouvernement a évoqué, la précédente réunion de ladite commission le 30 août 2022 qui a été l’occasion de discuter des moyens de mettre en œuvre les Hautes instructions et orientations royales contenues dans le discours royal en faveur de la promotion de la situation des marocains résidant à l’étranger, laquelle réunion avait recommandé un travail dans le cadre de commissions thématiques en vue d’élaborer un plan d’action prévoyant toutes les mesures inhérentes à la matérialisation des Hautes instructions royales en faveur des Marocains du monde.

Il a noté, sur registre, que le comité technique issu de cette commission ministérielle a tenu deux réunions présidées par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des marocains du monde, consacrées à la présentation et la discussion des conclusions des travaux des commissions thématiques portant sur l’élaboration d’un plan d’action ainsi que de nombreuses décisions et recommandations en faveur principalement du renforcement de l’appartenance identitaire des nouvelles générations de marocains résidant à l’étranger, la modernisation et la réhabilitation du cadre institutionnel, la simplification des procédures et des prestations administratives ou encore le soutien des investisseurs et porteurs de projets parmi les marocains du monde.

»La lourde responsabilité qui nous incombe en faveur des marocains du monde exige de redoubler d’efforts et de mobiliser toutes énergies pour mettre en œuvre la vision royale clairvoyante portant sur l’amélioration de la situation de nos chers compatriotes résidant à l’étranger », a-t-il affirmé, avant d’appeler à la multiplication des programmes et des mesures de manière à tirer vers le haut leur situation, notamment à travers la valorisation des compétences et talents parmi les marocains expatriés et aussi la promotion des investissements portés par les marocains du monde dans leur patrie.

Il a indiqué, à ce propos, que le Conseil de gouvernement tenu ce jeudi a adopté le projet de décret no 2-22-04 portant application de la loi no 36-21 relative à l’état civil, lequel texte prévoit une batterie de mesures en faveur des MRE concernant la simplification des procédures dans les représentations diplomatiques du Royaume, à l’appui surtout de la numérisation et la gestion électronique des prestations.

Pour atteindre les objectifs fixés, M. Akhannouch a incité tous les départements concernés, chacun selon ses prérogatives, à accélérer la cadence de mise en œuvre de toutes les mesures contenues dans le plan d’action relatif à la matérialisation des Hautes instructions royales figurant dans le discours royal et ce, de manière à répondre aux attentes des marocains du monde sur les registres de la préservation de leurs droits, la consolidation de leurs liens avec la patrie ainsi que leur participation au développement et au progrès de leur pays.

Pour sa part, le secrétaire général du département des marocains résidant à l’étranger au ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des marocains résidant à l’étranger, Ismaïl Lamghari a indiqué, dans une déclaration à la presse, que cette réunion intervient à quelques jours seulement du lancement de l’opération »Marhaba » 2023 qui se déroule sous la présidence effective de SM le Roi Mohammed VI et sous la supervision de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité.

Il a aussi fait savoir que cette réunion a été l’occasion de présenter les résultats des travaux des cinq commissions thématiques précisant qu’ils portent sur plusieurs axes à savoir la promotion des investissements des Marocains du monde dans leur pays, la mobilisation de toutes les compétences au service du développement national, l’amélioration des services et prestations administratives, le renforcement du sentiment d’appartenance identitaire à la nation marocaine et la promotion de tout ce qui concerne la culture et les domaines pédagogiques et religieux, outre la réhabilitation et la modernisation du cadre institutionnel.

Et d’ajouter que des propositions ont été formulées au sujet des cinq axes précités qui feront après coup l’objet d’une discussion approfondie et de concertations et ce, après une série de réunions et d’ateliers associant tous les intervenants (ministères, organismes concernés, secteur privé et banques).

De leur côté, les représentants des départements ministériels et des institutions constitutionnelles ont salué l’approche participative adoptée par la commission ministérielle des affaires des Marocains résidant à l’étranger et de la migration, plaidant unanimement pour des politiques publiques attractives des compétences parmi les Marocains du monde tout en insistant sur le rôle de leur rayonnement dans le renforcement de la cohésion nationale.