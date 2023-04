La Marocaine Bouchra Baibanou défie le 4e plus haut sommet du monde

L’alpiniste marocaine Bouchra Baibanou s’est lancée un nouveau défi. Elle veut gravir pour la première fois le Mont Lhotse, qui culmine à 8.516 mètres dans la chaîne de l’Himalaya.

Après l’Everest et l’Annapurna, Bouchra Baibanou veut repousser encore plus ses limites. L’alpiniste marocaine a décidé de gravir le quatrième plus haut sommet du monde, le Mont Lhotse, sans oxygène supplémentaire.

Selon un communiqué, l’aventure commencera à partir du 8 avril prochain, pour une expédition qui va durer sept à huit semaines.

Situé entre le Tibet et le Népal, le Lhotse a la particularité de partager une partie de sa voie normale avec celle de l’Everest, pratiquement jusqu’au col sud, à 7.900 mètres. « Gravir un sommet de plus de 8000 m sans oxygène est un véritable challenge qui demande beaucoup de courage, de volonté et de détermination. Je suis excitée de vivre cette aventure même si j’appréhende également un peu. Je prie Allah pour que tout se passe bien », a confié Bouchra Baibanou.

Pour réaliser ce défi, l’alpiniste sera accompagnée par plusieurs organismes, dont le groupe OCP.

Bouchra Baibanou est la première Marocaine à avoir réalisé le challenge des sept sommets du Monde. C’est aussi la première femme marocaine et nord-africaine à avoir gravi l’Everest le 21 mai 2017 et la première femme arabe à gravir l’Annapurna, en avril 2022. L’alpiniste marocaine avait alors reçu une lettre de félicitation royale, en plus d’un Wissam qui lui a été remis lors de la Fête de la jeunesse en 2015.