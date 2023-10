La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a démenti, mardi, les informations du journal espagnol AS, selon lesquelles le joueur espagnol d’origine marocaine aurait subi des pressions et des incitations financières pour rejoindre l’équipe nationale marocaine.

Dans un communiqué, la FRMF nie en bloc les informations relayées par AS et affirme que le contenu de cet article est faux et dénué de toute fondement.

La Fédération souligne qu’elle a respecté le choix du joueur à l’instar de tous les autres joueurs d’origine marocaine qui ont opté pour d’autres sélections, « abstraction faite des grands efforts déployés par les parties concernées à travers le monde pour persuader les joueurs émergents de manière légale et légitime en leur présentant des projets d’avenir et des objectifs déterminés par les directions techniques des sélections nationales toutes catégories confondues ».

AS a publié un peu plus tôt un article signé Joaquin Maroto, dans lequel ce dernier avance que «La pression du Maroc sur le joueur ne cesse pas et la Fédération marocaine lui a même fait une offre financière pour qu’il accepte de jouer sous les ordres de Regragui».

Le portail espagnol craint le fait que «le Maroc insiste pour recruter le jeune joueur du Barça, même s’il a déjà fait ses débuts avec l’Espagne et exprimé son désir de continuer à jouer avec l’équipe espagnole».

En effet, le règlement de la FIFA laisse encore la porte ouverte pour le FRMF, puisqu’il dispose qu’un footballeur ayant la double nationalité peut changer d’équipe s’il n’a pas joué au maximum trois matchs (officiels ou non) ou passe trois ans sans jouer.