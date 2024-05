La Cour pénale internationale (CPI) a lancé vendredi une mise en garde aux « individus qui (la) menacent de représailles » -elle ou son personnel-, en affirmant que de telles actions pourraient constituer une « atteinte à l’administration de la justice ».

Le bureau du procureur en chef Karim Khan, basé à La Haye, a dit chercher à « s’engager de manière constructive avec toutes les parties prenantes chaque fois que le dialogue est conforme à son mandat », dans un communiqué publié sur X.

« Cette indépendance et cette impartialité sont toutefois mises à mal lorsque des individus menacent de prendre des mesures de représailles contre la Cour ou contre le personnel de la Cour » en cas de « décisions » sur des enquêtes relevant de son mandat, a-t-il ajouté.

« De telles menaces, même si elles ne sont pas suivies d’effet, peuvent constituer une atteinte à l’administration de la justice » par la CPI, avertit-il.

La CPI appelle à la fin « immédiate » des « tentatives d’entraver, d’intimider ou d’influencer indûment ses responsables ».

Les services de M. Khan n’ont pas voulu préciser à l’AFP de qui émanaient ces menaces et si elles étaient liées à Israël et à la guerre à Gaza.

La CPI a ouvert une enquête en 2021 sur Israël, ainsi que sur le Hamas et d’autres groupes armés palestiniens, pour de possibles crimes de guerre dans les Territoires palestiniens.

