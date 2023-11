Après une séance marathon d’environ 13 heures, la Commission des Finances et du Développement économique à la Chambre des représentants vient d’adopter, ce samedi, à la majorité, la première partie du Projet de loi de finances 2024 (PLF-24).

La première partie du projet de loi a été approuvée à l’issue d’une séance d’examen qui s’est étendue d’hier soir vendredi jusqu’à samedi matin (environ 13 heures). Pendant que 22 députés ont voter pour l’adoption de cette première partie, 9 autres s’y sont opposés.

410 amendements ont été proposés par les groupes de la majorité et de l’opposition lors de cette réunion, qui s’est tenue en présence du ministre délégué chargé du budget, Fouzi Lekjaa.

Les plus importants amendements ont porté sur les taxes intérieures sur la consommation appliquées à certaines «boissons et alcools classés en fonction du pourcentage d’alcool». Plusieurs représentants ont appelé à «augmenter les droits d’importation sur les boissons stimulantes et bière sans alcool de 600 dirhams à 1.500 Dhs» et «de 30.000 Dhs à 50.000 Dhs pour les matières utilisées ou contenues dans les boissons alcoolisées, les sucreries contenant de l’alcool, etc.»

Dans ce sillage, Lekjaa a expliqué que l’augmentation des taxes «provoquera l’encouragement du commerce illégal des boissons alcoolisées et donc l’augmentation des opérations de contrebande, ce qui constituera une menace pour la santé des citoyens», estimant que le taux de taxation progressif prévu dans le PLF est «réaliste» et prend en compte la santé du citoyen et la situation économique de l’État.

Il a également justifié son refus de l’augmentation de la taxe sur les cigarettes par le fait qu’elle encourage également les opérations de contrebande.

Sur un autre registre, le ministre délégué chargé du Budget s’est attelé sur l’amélioration des revenus de la classe moyenne, soulignant que le dialogue social lancé par le gouvernement avec les différents partenaires sociaux, «contribuera à l’amélioration des revenus au cours des deux prochaines années». Lekjaa a insisté dans ce sens sur la la nécessité de contrôler l’inflation pour garantir les droits de la classe moyenne, car les poussées inflationnistes «épuisent le pouvoir d’achat»