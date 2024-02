La capitaine de l’AS FAR et de l’équipe nationale féminine, Ghizlane Chebbak poursuit sa carrière en Espagne avec le Levante las Planas. Le club a annoncé sa nouvelle joueuse à travers un communiqué.

Du haut de ses 33 ans, Ghizlane Chebbak semble prendre un nouveau virage dans sa carrière de joueuse professionnelle. Après 12 ans passés sous les couleurs de l’AS FAR, la capitaine des Lionnes de l’Atlas compte poursuivre en Espagne en Liga F.

Sur les pelouses du Royaume et du continent, Chebbak a fait preuve de rigueur et a montré qu’elle a l’étoffe d’un leader. Avec l’AS FAR, elle a à son palmarès 10 Championnats, 10 Coupes du Trône et une Ligue des champions (2022), entre autres.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ghizlane Chebbak (@ghizlane_chebbak)

C’est à travers un communiqué de presse que Levante las Planas a annoncé le recrutement de la milieu de terrain marocaine. “Le FC Levante Planas accueille avec enthousiasme Ghizlaine dans ses rangs, reconnaissant son talent exceptionnel et son engagement envers l’excellence sportive”, lit-on sur ledit communiqué.

Cette nouvelle a été très bien accueillie par les supporters de l’AS FAR qui lui sont reconnaissants pour ses louables services rendus tout au long de ses années sous le maillot tricolore du club de la capitale. Cette reconnaissance est réciproque, puisque c’est avec ce même club qu’elle a marqué l’histoire du football féminin marocain.

Good luck Ghizlane Chebbak#ASFAR pic.twitter.com/goPv1vH0Kf — Association Sportive des Forces Armées Royales (@ASFAR_Officiel) February 1, 2024

“Ghizlaine Chebbak exprime sa gratitude envers son club, l’AS FAR, ses supporters et anticipe avec impatience cette nouvelle phase de sa carrière. Elle continue à pousser les limites et à inspirer de nouvelles générations de passionnées de football”, indique le communiqué.

La mission de Chebbak auprès de ce club valencien ne sera pas des plus faciles. Son nouveau club siège à la 10e place du classement de la Liga F avec seulement 17 points au compteur. Le tableau est dominé par le FC Barcelone (42 points) et le Real Madrid (33 points).