Un agent de police a dû faire usage de son arme de service, lors d’une intervention dans la matinée de ce lundi 15 avril, à Khemisset.

Un officier de police relevant du district provincial de sûreté de Khemisset a été contraint, lundi, de faire usage de son arme de service lors d’une intervention sécuritaire pour interpeller trois individus, dont une fille mineure, sous l’emprise de stupéfiants, qui étaient dans un état de forte impulsivité et exposaient la sécurité des citoyens et des éléments de police à une menace imminente et sérieuse à l’aide d’une arme blanche.

Les mis en cause avaient intercepté des passants et commis des vols avec violence, avant qu’une patrouille de police n’intervienne pour les neutraliser. Un des suspects avait refusé d’obtempérer et opposé une résistance farouche à l’aide d’une arme blanche, ce qui a contraint l’officier de police à faire usage de son arme de service et de tirer une balle qui a atteint le prévenu au niveau de ses membres inférieurs.

Le recours forcé à l’arme de service a permis de neutraliser le danger émanant des mis en cause et de les interpeller.

Le mis en cause blessé a été transféré à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires, tandis que les autres prévenus ont été mis à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, afin d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire.