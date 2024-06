La construction d’un café à deux étages sur un rond-point en plein centre de Sidi Allal El Bahraoui a suscité une controverse provoquant la colère des internautes et surtout celle des habitants de la ville. Ils pointent du doigt les autorités locales, notamment l’Agence urbaine de la ville de Khémisset, qui aurait donné son aval au projet.

Sur la toile, la construction de ce café a créé un vif débat. Plusieurs voix se sont élevées pour critiquer la gestion communale de la région, soulignant que ce projet soulève des questions sur le respect de la loi et sur la préoccupation des représentants de l’Agence urbaine de la ville de Khémisset pour l’intérêt général de la région et des citoyens, d’autant plus que les rond points relèvent de la propriété collective.

Dans ce même sillage, des habitants de Sidi Allal El Bahraoui ont sollicité une intervention d’urgence du ministre de l’Intérieur pour protéger l’espace public dans cette région, indiquant qu’il s’agit d’une occupation illégale et anarchique.

D’autres ont fortement déploré la gestion de l’Agence urbaine, estimant qu’elle n’est pas censée autoriser la construction d’un café géré publiquement sur deux étages.

Dans une déclaration au journal « Anfas Press », des membres du conseil communal de Sidi Allal El Bahraoui ont confirmé que cette affaire est « ordinaire et légale », puisque la commune dispose de la conception de ce projet dont la conception date d’environ 15 ans et qui comprend la construction d’un café dans cette zone, des villas et un hammam…

Ces conseillers, qui ont dénoncé la polémique entourant ce projet, ont déclaré que le propriétaire dispose des patentes et licences légales approuvées et signées par la commune pour l’exploitation de ce terrain, et qu’il n’y a aucune censure contre la municipalité.

Par ailleurs, les mêmes responsables ont déclaré à « Anfas Press » que le rond-point en question n’est pas situé sur une rue principale, mais plutôt dans l’un des quartiers appelé Riad 1 à Sidi Allal El Bahraoui.