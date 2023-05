Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Abdellatif Miraoui, a présidé, ce jeudi au siège du ministère, la cérémonie de signature de la convention de partenariat pour la construction d’une résidence universitaire à Kenitra et une seconde au sein d’une autre ville de la région Rabat-Salé-Kenitra.

Cette convention a été signée par le ministre, le directeur de l’Office national des œuvres universitaires sociales et culturelles, Noureddine Touhami et le président de la Collectivité territoriale d’Oulmès, Mohamed Chrourou, s’inscrit dans le cadre des orientations stratégiques du Plan d’accélération de la transformation de l’écosystème d’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation (Pacte ESRI 2030), notamment son volet portant sur la capacitation des étudiants à travers le renforcement des services sociaux qui leur sont destinés et la promotion de leur vie universitaire.

Ce partenariat vise le renforcement des programmes d’appui social offerts aux étudiant(e)s et de contribuer, ainsi, à lutter contre le décrochage universitaire et de faciliter l’accès et la poursuite des études supérieurs aux jeunes filles issues de couches sociales vulnérables.

S’exprimant à cette occasion, le ministre a souligné que ce partenariat s’inscrit pleinement dans la vision prônée par le Pacte ESRI, qui place l’accès au logement universitaire au premier rang des mesures prioritaires, en vue de concrétiser l’équité territoriale, de renforcer le rôle de l’enseignement supérieur dans la capacitation et l’accompagnement des étudiants, et mettre en place les conditions requises et l’environnement approprié pour leur réussite.

Lire aussi: Enseignement supérieur: Miraoui s’inspire de l’expérience britannique

Pour sa part, le président de la Collectivité territoriale d’Oulmès a mis en exergue l’importance de ce partenariat au vu duquel 80% de la capacité d’accueil de la résidence sera réservée aux étudiantes originaires de la collectivité en question.

Il est à rappeler que le ministère et l’Office national des œuvres universitaires sociales et culturelles œuvrent conjointement pour l’augmentation de l’offre de logement universitaire, tel que dicté par le Pacte ESRI qui préconise une approche participative fondée sur la promotion du partenariat public-privé via l’incitation à l’investissement dans ce secteur.