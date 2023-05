Journée internationale de l’Arganier: une richesse au service de la biodiversité

La proclamation par les Nations Unies du 10 mai Journée internationale de l’Arganier, constitue une reconnaissance des efforts consentis par le Royaume pour la valorisation et la promotion de cette richesse végétale, en tant que patrimoine culturel, socio-économique et écologique.

Cette décision fait suite à l’adoption d’une résolution, présentée par le Maroc, à l’Assemblée Générale des Nations Unies à New York le 3 mars 2021. Une résolution adoptée par consensus de tous les Etats membres et par laquelle le Maroc a mobilisé la communauté internationale autour de cette cause de la sauvegarde et du développement de l’Arganier.

Cette résolution onusienne reconnaît la contribution colossale du secteur de l’arganier dans la mise en œuvre des 17 objectifs de l’agenda 2030 et la réalisation du développement durable dans ses trois dimensions: économique, sociale et environnementale.

Elle met également en exergue le rôle de ce secteur dans l’autonomisation et l’émancipation de la femme rurale, le renforcement de l’économie solidaire, l’éradication de la pauvreté et le développement humain à travers le soutien et la promotion du rôle des coopératives et autres formes d’organisation agricoles actives dans le secteur de l’arganier.

Cette célébration met en avant les efforts du Maroc pour promouvoir l’arganier en tant qu’arbre endémique du Royaume, patrimoine culturel immatériel de l’humanité et source ancestrale de développement durable et résilient. En effet, le Maroc a lancé des programmes de développement durable pour préserver ses ressources, en l’occurrence les zones oasiennes et l’arganier, qui constituent un patrimoine national naturel d’une grande importance.

L’arganier, un arbre qui nourrit la biodiversité

Conscient de la valeur indéniable de ce patrimoine vert, le Royaume s’est lancé tôt dans la préservation et la valorisation de cet arbre singulier, en décidant, conformément aux instructions royales, la création le 11 novembre 2009, de l’Agence nationale pour le développement des zones oasiennes et de l’arganier (Andzoa).

L’Agence veille à accompagner de vastes zones Oasiennes et d’Arganier à travers la garantie d’accès aux services de base (électricité, eau potable, aménagement de route) et la contribution aux secteurs d’éducation et de santé, ainsi qu’aux activités économiques, notamment l’agriculture.

Des résultats importants ont été réalisés dans le cadre du programme 2012-2020, visant l’amélioration des indicateurs socio-économiques et l’accompagnement des systèmes environnementaux des oasis et de l’arganier.

Le Royaume a, en outre, lancé en 2013 la stratégie du développement des zones oasiennes et de l’arganier qui vise le développement global et intégré de ces zones qui couvrent près de 40%du territoire national (5 régions, 16 provinces et 400 communes) et la valorisation des ressources économiques, naturelles et culturelles dont elles regorgent, outre la protection des écosystèmes.

L’arganier est un arbre endémique du Maroc 🇲🇦. Polyvalent, il permet de générer de revenus, d’améliorer la résilience ainsi que l’adaptation au climat — un pilier fondamental du développement durable. https://t.co/6qHwRm5gsw — Nations Unies (ONU) (@ONU_fr) May 10, 2021

Selon le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, Mohamed Sadiki, le développement de la filière de l’Arganier repose principalement sur les stratégies « Génération verte 2020-2030 » et « Forêts du Maroc 2020-2030 ».

Ces deux stratégies visent à poursuivre le programme de plantation de 50.000 hectares d’ici 2030, et de réhabilitation de 400.000 hectares de surface forestière selon un modèle de gestion durable basé essentiellement sur la contractualisation pour la protection participative de la zone vitale de l’Arganier, l’amélioration de la productivité, la relance des exportations d’huile d’Argan et la promotion de la recherche scientifique.

Le coup d’envoi des célébrations de cette journée sera donné cette année à partir du siège de l’organisation des Nations Unies à New York, sous la présidence de Sadiki et de l’Ambassadeur Représentant Permanent du Maroc aux Nations Unies, Omar Hilale.

Cette célébration sera également marquée par l’organisation, pendant deux semaines, d’une exposition artistique et photographique sur l’Arganier au sein du Siège des Nations Unies, ainsi qu’une réception en l’honneur de la communauté des Ambassadeurs et des responsables du système des Nations Unies, pour déguster les produits de l’Argane et découvrir l’offre des coopératives marocaines locales.

Célébrations et festivités

Placée sous le thème « Le développement socio-économique local et la durabilité de l’écosystème de l’Arganier », cette célébration sera également marquée par l’organisation, pendant deux semaines, d’une exposition artistique et photographique sur l’Arganier au sein du Siège des Nations Unies, ainsi qu’une réception en l’honneur de la communauté des Ambassadeurs et des responsables du système des Nations Unies, pour déguster les produits de l’Argane et découvrir l’offre des coopératives marocaines locales.

Plusieurs événements à l’échelle nationale célébreront également la Journée Internationale de l’Arganier dont des actions de reboisement, des conférences-débats et des activités des clubs d’environnement des établissements scolaires.

Pour couronner ces célébrations, la deuxième édition du salon international de l’Arganier sera organisée à Agadir du 17 au 21 mai, et sera l’occasion de mettre en avant la dynamique de la filière de l’Arganier et les avancées des différentes institutions du ministère de l’Agriculture pour la préservation et le développement durable de l’écosystème de l’Arganeraie.

Véritable exemple d’une adaptation exceptionnelle aux changements climatiques, l’arganier a fait l’objet de diverses réflexions et d’innovations concertées afin de renforcer sa capacité de résilience écologique et socio-économique.

Cette Journée Internationale se veut ainsi l’opportunité de partager avec le monde les connaissances sur la capacité de résilience d’un écosystème emblématique porteur de savoir-faire et d’expériences utiles pour se reconstruire, et ainsi rétablir un lien équilibré entre l’Homme et la nature.

Cette Journée est une invitation à apprendre, partager et célébrer cet arbre mythique, et un moyen de faire de sa culture un levier de développement socio-économique durable.