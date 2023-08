L’ancienne championne olympique marocaine, Nawal El Moutawakel, a été réélue membre du conseil de World Athletics, la fédération internationale en charge de l’athlétisme, pour un mandat de quatre ans, jeudi lors du 54e Congrès de l’instance à Budapest.

Mme El Moutawakel, première femme marocaine, arabe, africaine et musulmane à remporter une médaille d’or olympique, lors de l’épreuve du 400 m haies des Jeux olympiques de Los Angeles en 1984, fait ainsi partie des 13 membres élus dans la capitale hongroise, comprenant notamment l’Ougandaise Beatrice Ayikoru.

Membre de la commission exécutive du Comité international olympique (CIO), Mme El Moutawakel siège au conseil de World Athletics depuis 1995, anciennement appelé IAAF.

World Athletics President Sebastian Coe was elected for a third term at the 54th World Athletics Congress in Budapest.

