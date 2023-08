Le Maroc a décroché, jeudi à Kinshasa, 6 médailles en athlétisme et 4 en judo en une seule journée, confirmant sa place de leader lors de cette 9e édition des jeux de la francophonie se déroulant en République Démocratique du Congo.

En athlétisme et para-athlétisme tout d’abord, le podium a brillé entièrement aux couleurs du Royaume, dans la discipline du 5000 mètres femmes, avec un trio composé des athlètes Rahma Tahiri qui a remporté l’or et en établissant un nouveau record de la compétition avec un temps de 15 :56.71, de Kaoutar Farkoussi avec un temps de 15 :57.91 et de Soukaina Atanane, qui s’octroie le bronze avec un temps de 16 :05.34.

S’agissant du 1500 m hommes, les coureurs Hicham Akankam et Hafid Rizqy ont remporté l’or et l’argent avec respectivement, un temps de 3 :41.08 et 3 :41.89.

En para-athlétisme, l’athlète Abdelkbir Jaddi s’est octroyée la médaille de bronze en saut en longueur avec un saut de 6.30 mètres.

S’agissant du judo, le judoka Hassan Doukali a remporté la médaille d’or dans la catégorie des moins de 73 kg, tandis que Chaimae Taibi, Hamza Kabdani et Ziane Wissal ont décroché le bronze, respectivement dans les catégories des moins de 63kg, moins de 81kg et moins de 57 kg.

Le Maroc compte actuellement 38 médailles au total, avec 13 médailles en or, 11 en argent et 14 en bronze, loin devant le second du classement, la Roumanie avec 25 médailles.

Cette édition des Jeux de la francophonie, qui se poursuit jusqu’au 6 août prochain, réunit près de 2.500 jeunes de 18 à 35 ans représentant 88 pays, dont le Maroc, engagés dans les diverses disciplines sportives et activités culturelles au programme de cet événement.