Emmanuel Macron (à droite) assiste à une réunion avec le ministre jordanien des Affaires étrangères Ayman Safadi (à gauche), le ministre saoudien des Affaires étrangères Faisal bin Farhane (2 à gauche) et le Premier ministre du Qatar, Cheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani (3 à gauche). et le ministre égyptien des Affaires étrangères Sameh Shoukry (4L) pour des discussions sur la guerre à Gaza entre Israël et le groupe militant palestinien Hamas, à l'Elysée à Paris, le 24 mai 2024. (Photo de JULIEN DE ROSA / POOL / AFP )

Le président français Emmanuel Macron, le Premier ministre du Qatar et les ministres saoudien, égyptien et jordanien des Affaires étrangères ont discuté vendredi soir de la situation dans la bande de Gaza et de la mise en oeuvre de la « solution des deux Etats » entre Israéliens et Palestiniens, a annoncé la présidence française.

Ils ont parlé, au palais de l’Elysée, de « l’ensemble des leviers qui pouvaient être activés afin d’obtenir la réouverture de tous les points de passage » vers ce territoire palestinien et examiné comment « augmenter et approfondir leur coopération en matière d’aide humanitaire ».

La discussion a également porté sur « la mise en œuvre effective de la solution des deux Etats, seule à même de garantir la paix et la sécurité de l’État d’Israël et de répondre aux aspirations légitimes des Palestiniens ».

Emmanuel Macron a réitéré son « opposition aux opérations (israéliennes) à Rafah, son appel à un cessez-le-feu immédiat et durable à Gaza, ainsi qu’à la libération de tous les otages » emmenés par le mouvement islamiste Hamas dans la bande de Gaza.

La France compte encore deux ressortissants parmi eux, le troisième, Orión Hernández-Radoux, ayant été retrouvé mort par l’armée israélienne.

Le président français a aussi « condamné sans équivoque les nouvelles annonces en matière de colonisation en Cisjordanie » et souligné « la détermination de la France à renforcer les sanctions en la matière, y compris au niveau européen ».

Le chef de la CIA, William Burns, est également attendu à Paris pour tenter de relancer les pourparlers avec Israël sur une trêve dans la bande de Gaza.

Début mai, des négociations indirectes entre Israël et le Hamas, par l’entremise du Qatar, de l’Egypte et des Etats-Unis, n’avaient pas abouti à un accord de trêve associée à la libération d’otages et de Palestiniens détenus par Israël.