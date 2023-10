Le ministère des Affaires étrangères israélien n’est pas en mesure « à ce stade » de confirmer le nombre de « 40 bébés assassinés » lors de l’attaque perpétré samedi par des hommes du Hamas au kibboutz de Kfar Aza, dans le sud d’Israël, a déclaré mercredi un porte-parole à l’AFP.

Mardi, le compte X (ex-Twitter) @Israel, compte officiel de l’Etat d’Israël, avait publié une vidéo de la chaîne d’information i24NEWS montrant une de ses journalistes décrire, la voix brisée par l’émotion, la désolation dans ce kibboutz lors d’une visite organisée pour la presse sous la protection de l’armée israélienne.

« 40 bébés assassinés », indique simplement le message surmontant la vidéo.

‘About 40 babies were taken out on gurneys… Cribs overturned, strollers left behind, doors left wide open’

Our correspondent @Nicole_Zedek continues to survey the horror scenes left behind in Kibbutz Kfar Aza where Hamas invaded and murdered dozens of Israelis in their homes pic.twitter.com/ZZCwDGkV8z

— i24NEWS English (@i24NEWS_EN) October 10, 2023