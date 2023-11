La conclusion d’un accord sur la libération des otages enlevés par le mouvement palestinien Hamas lors de son attaque le 7 octobre contre Israël repose désormais sur des questions pratiques « mineures« , a affirmé dimanche le premier ministre qatari, sans toutefois fournir de calendrier.

« Les défis qui subsistent dans les négociations sont très mineurs (…) Ils sont plus logistiques, ils sont plus pratiques », a déclaré Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani lors d’une conférence de presse à Doha au côté du chef de la diplomatie de l’Union européenne, Josep Borrell.

Les négociations en vue d’un accord ont connu « des hauts et des bas au cours des dernières semaines. Je pense que je suis désormais plus confiant dans le fait que nous sommes suffisamment proches pour parvenir à un accord qui permettra à ces gens (les otages) de rentrer chez eux en toute sécurité », a-t-il ajouté.

Joint efforts are needed more than ever.

I expressed my appreciation to Prime Minister @MBA_AlThani_ and Qatar for their diplomatic efforts regionally and in particular in regards to the hostages taken by Hamas.

