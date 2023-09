Israël a adressé samedi ses vœux à Riyad à l’occasion de la fête nationale de l’Arabie saoudite, au moment où les discussions sur une possible normalisation des relations entre les deux pays semblent s’accélérer.

« Nous adressons nos sincères félicitations et bénédictions au roi, au gouvernement et au peuple du royaume d’Arabie saoudite à l’occasion de la 93e fête nationale », peut-on lire sur le compte X (anciennement Twitter) en arabe du ministère des Affaires étrangères israélien.

Interrogé par l’AFP, un porte-parole du ministère des Affaires étrangères n’a pas répondu à la question de savoir si c’était la première fois qu’Israël adressait ses vœux à Riyad à cette occasion.

We send our sincere congratulations to the King, Government and people of the Kingdom of Saudi Arabia 🇸🇦 on the occasion of the ninety-third National Day.

May Allah bring you goodness and blessings, security and prosperity with our wishes for an atmosphere of peace, cooperation… pic.twitter.com/GzVt09c1yg

— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) September 23, 2023