La communauté internationale condamne les centaines de drones et de missiles lancés par Téhéran sur le territoire israélien samedi 13 avril dans la soirée. Une réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU et une convocation des membres du G7 sont déjà prévues pour ce dimanche.

Washington, soutien « inébranlable » à Israël

« Notre engagement en faveur de la sécurité d’Israël face aux menaces de l’Iran et de ses relais (dans la région) est inébranlable », a écrit le président américain Joe Biden sur le réseau social X, en postant une photo d’une réunion d’urgence avec son équipe chargée de la sécurité nationale à la Maison Blanche.

I condemn Iran’s attacks in the strongest possible terms and reaffirm America’s ironclad commitment to the security of Israel.

My full statement on Iran’s attacks against Israel: pic.twitter.com/EuPJZoGw6w

— President Biden (@POTUS) April 14, 2024