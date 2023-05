INDH: l’amélioration du quotidien des personnes à besoins spécifiques érigée en priorité absolue

Forte d’une longue expérience, avec à son actif des résultats remarquables et salutaires, l’INDH ne cesse, grâce à sa philosophie, à son approche prônant l’écoute et la proximité des citoyens et de leurs attentes, à sa démarche rationnelle, et à sa méthodologie pragmatique, d’apporter des solutions appropriées à nombre de problématiques sociales, permettant aux personnes cibles notamment, celles en situation de précarité et de vulnérabilité ou encore en situation de handicap de jouir, désormais, d’une vie digne.

Pour ce faire, ce chantier Royal de grande envergure s’est investi au niveau national comme à l’échelle de la préfecture de Marrakech, dans le développement et la mise en place d’une série de structures ultramodernes, avec comme socle la garantie d’une série de prestations de service de qualité au profit des personnes cibles, en l’occurrence celles à besoins spécifiques parmi les enfants souffrant de handicap.

Cette catégorie sociale a la particularité d’avoir besoin, en permanence, d’un suivi et d’un accompagnement réguliers par des experts et des spécialistes, à même de leur permettre de surmonter leurs handicaps et par là, de mener un train de vie normale.

Au rang de ces projets salutaires figure le Centre dédié aux personnes à besoins spécifiques planté au sein du « Pôle Citoyen » au quartier M’hamid dans la cité ocre, qui se veut une structure modèle en matière d’accompagnement et de suivi de cette frange de la société.

Ce projet parfaitement intégré dans son environnement, est conçu de manière à offrir aux bénéficiaires une série de prestations de service de qualité, avec un accent particulier mis sur la garantie de sa gestion de manière efficiente et dans la durabilité.

Profitant à quelque 150 personnes annuellement, cet espace offre à ses bénéficiaires, une gamme variée de prestations, entre autres, des séances d’éducation spéciale, l’insertion scolaire, des prestations paramédicales, l’appui et l’accompagnement psychologique, la formation, l’encadrement et la sensibilisation, des activités artistiques et sportives, outre l’organisation d’ateliers d’apprentissage dans les domaines de la cuisine et pâtisserie, de la céramique et poterie, et de la peinture.

Inscrit dans le cadre du programme 2 de l’INDH : « Accompagnement des personnes en situation de précarité », ce Centre a développé un programme d’animation et de sensibilisation riche et varié, à même de permettre aux personnes cibles de tirer profit de cette structure mise en place en leur faveur.

Cette structure jouit d’une mobilisation exemplaire de la part de ses gestionnaires. La finalité étant de garantir toutes les conditions optimales en matière d’accueil, de suivi et d’accompagnement.

Placé sous la supervision et la gestion de la coordination régionale de l’Entraide Nationale, en partenariat avec la commune de Marrakech et la société civile, ce projet a nécessité la mobilisation d’une enveloppe budgétaire de l’ordre de 9,35 millions de DH, dont 1,35 million de DH comme contribution de l’Initiative et 8 millions de DH à la charge du Fonds de Solidarité Habitat.

Aménagé en deux étage en un style architectural moderne, ce Centre comprend plusieurs dépendances dont, une salle de kinésithérapie, une salle d’accompagnement et d’orthophonie, une Salle dédiée à la psychomotricité, une salle de cours, une buvette, une salle de réunions et de formation, une salle de conférences, une piscine couverte, des ateliers de cuisine, de poterie et céramique, d’arts plastiques, et de musique, outre des dépendances administratives.

Ce centre qui accueille des enfants à besoins spécifiques s’insère dans le cadre des projets ayant vu le jour grâce à l’INDH en partenariat avec l’Entraide Nationale, a-t-il rappelé, faisant part de ses remerciements à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour la Haute Sollicitude dont, le Souverain ne cesse d’entourer cette catégorie sociale.