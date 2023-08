La sonde indienne Chandrayaan-3 a réussi mercredi son atterrissage en douceur près du pôle sud de la Lune, une première mondiale pour un programme spatial, a annoncé l’Organisation indienne pour la recherche spatiale (ISRO).

« L’Inde, J’ai atteint ma destination et vous aussi… Chandrayaan-3 a réussi son atterrissage en douceur sur la Lune », a écrit l’ISRO dans un tweet sur son compte sur le réseau social X.

Quatre ans après l’échec d’une mission similaire (Chandrayaan-2) et quelques jours après que la sonde russe Luna-25 s’est écrasée sur la lune, l’Inde rejoint ainsi le club très fermé des pays ayant réussi un alunissage contrôlé.

« C’est un jour historique pour le secteur spatial indien », s’est félicité le Premier ministre indien Narendra Modi.

Historic day for India’s space sector. Congratulations to @isro for the remarkable success of Chandrayaan-3 lunar mission. https://t.co/F1UrgJklfp

« Notre mission lunaire est basée sur une approche centrée sur l’humain », a indiqué M. Modi qui s’exprimait par visioconférence lors du livestreaming de l’ISRO, affirmant que ce « succès appartient donc à toute l’humanité ».

Chandrayaan-3 Mission:

Updates:

The communication link is established between the Ch-3 Lander and MOX-ISTRAC, Bengaluru.

Here are the images from the Lander Horizontal Velocity Camera taken during the descent. #Chandrayaan_3#Ch3 pic.twitter.com/ctjpxZmbom

— ISRO (@isro) August 23, 2023