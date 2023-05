Un nouvel ensemble immobilier sera érigé d’ici fin 2025, au cœur de la place financière Casablanca Finance City. Pouvant accueillir environ 2000 collaborateurs, ce campus regroupera une partie des équipes de Société Générale Maroc et celles de ses plateformes d’expertises mutualisées.

La création de ce nouveau campus s’inscrit dans le plan stratégique Jossour 2025 de Société Générale Maroc. Ce dernier vise à mutualiser la gestion opérationnelle de son patrimoine immobilier, tout en accompagnant la croissance attendue de ses activités dans les années à venir.

Ce projet d’envergure est donc partie intégrante de la stratégie immobilière de la banque, déjà illustrée par la refonte de ses différentes agences: Agence Flagship, Centre d’affaires, Agence PRO-TPE, et par la rénovation du siège bd Abdelmoumen de la Banque à Casablanca et du siège historique bd Mohammed V.

Des synergies renforcées autour d’un objectif d’attractivité et d’agilité

Cet ensemble de bâtiments interconnectés se veut être un lieu de rencontres, de création et de co-construction. En regroupant dans un même ensemble immobilier les pôles technologique, innovation et delivery, Société Générale Maroc permet ainsi de renforcer les synergies entre ses filiales mais aussi de maintenir son niveau d’attractivité auprès de profils experts notamment ceux issus des domaines de l’IT.

Un projet immobilier innovant répondant aux exigences environnementales

Dans la droite ligne des engagements du groupe Société Générale, ce projet s’inscrit dans une démarche d’insertion urbaine et de qualité de vie professionnelle : le bâtiment avec le label OsmoZ et la certification exceptionnelle HQE se veut répondre parfaitement aux attentes en termes de bien- être au travail et de respect des meilleurs standards en matière d’environnement et de réalisation architecturale.

Le Campus CFC est conçu autour d’une architecture qui fait appel à des matériaux nobles, organiques et naturels: la terre, le verre et le bois…

Une livraison prévue fin 2025

La maîtrise d’œuvre a été confiée au Groupement ArtBuild Architects et Oualalou+Choi Architects, lauréat du concours d’architecture lancé par la banque pour la réalisation de ce projet.

Le campus sera érigé sur un terrain de 6934 m2 avec une surface constructible de 31200 m2 (Shon). Les travaux ont démarré début février 2023 pour une livraison du projet d’ici fin 2025.

« De par sa conception innovante et écoresponsable, le nouveau campus CFC vient renforcer le positionnement de la marque employeur de référence du Groupe, centré sur l’innovation et le partage. C’est un réel vecteur de développement qui permettra à la banque de mieux véhiculer ses valeurs et ses ambitions », promet Ahmed El Yacoubi, président du directoire Société Générale Maroc et directeur région Maroc.