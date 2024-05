Société Générale Maroc vient d’annoncer son soutien à la 17e édition de Jazzablanca, l’un des festivals les plus appréciés du Maroc, consacré au jazz et aux musiques actuelles.

« Cet accompagnement démontre l’attachement profond de la Banque à l’art et la culture ainsi que son engagement continu aux initiatives favorisant l’inclusion, notamment celles tournées vers la jeunesse », affirme SG Maroc dans un communiqué.

Du 6 au 8 Juin 2024, Jazzablanca fera vibrer la ville de Casablanca aux rythmes de la musique, avec une panoplie d’artistes marocains et internationaux. Cette année, en plus des scènes Anfa Parc, l’événement offrira une expérience encore plus inclusive grâce à la scène « Nouveau Souffle by Société Générale Maroc », sur la Place des Nations Unies. Cette initiative vise à promouvoir l’accès à la musique en invitant gratuitement chaque mélomane à vivre pleinement le festival dans un esprit d’ouverture et d’inclusion.

Cette scène mettra en lumière six groupes aux styles musicaux variés, sélectionnés suite à un appel à candidature lancé en début d’année par les organisateurs du festival. Ces jeunes artistes offriront des performances inspirantes, alliant tradition et modernité, reflétant ainsi la diversité culturelle du Maroc contemporain.

« Le soutien de Société Générale Maroc à la 17e édition de Jazzablanca reflète son engagement profond envers l’art et la culture. Ancrées dans une histoire riche de valeurs telles que l’ouverture, le partage et la solidarité, ces actions démontrent notre attachement durable à la scène artistique et culturelle au Maroc. Ensemble, nous préservons et promouvons le patrimoine artistique du Maroc et unissons nos forces pour enrichir notre carrefour culturel », explique Hind Khatir, directrice communication de Société Générale Maroc.