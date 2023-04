Il arnaquait en promettant une Omra premuim

La police judiciaire a interpellé une personne soupçonnée d’avoir escroqué un certain nombre de personnes désireuses accomplir le rite de la Omra.

Vol, hôtel et même restauration comprises… Une offre alléchante, ce séjour tout « all inclusive » promettait les meilleures conditions de pèlerinage possible aux croyants désirant accomplir la Omra, à l’occasion de ce mois sacré. Sauf qu’il n’en est rien, le but est de soutirer de l’argent aux futures victimes, en prétextant offrir un service premuim au prix imbattable.

Plusieurs personnes ont déposé plaintes à Marrakech. Une information judiciaire est alors ouverte. L’homme derrière cette arnaque vient d’être interpellé, vendredi soir, à Salé où il s’était enfui.

Lire aussi. Laâyoune: arrestation d’un Chinois recherché par Interpol

« Le suspect a escroqué des dizaines de victimes dans la ville de Marrakech, en leur soutirant des sommes d’argent en échange de fausses promesses de voyage en Terre Sainte pour accomplir la Omra, avant que les recherches et enquêtes menées n’aboutissent à son identification et son arrestation dans la ville de Salé », annonce un communiqué de la DGSN.

L’arrestation du prévenu est le fruit d’une collaboration entre les éléments de la police judiciaire des villes de Salé et de Marrakech et les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST).