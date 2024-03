Le protocole d'accord prévoit une coopération dans plusieurs domaines scientifiques et universitaires, ainsi que dans les domaines de la recherche et du développement scientifiques / MAP

L’Université Al Akhawayn à Ifrane accueillera, du 4 au 8 mars, la première conférence sur l’évaluation des sols et de l’eau « SWAT » (Soil & Water Assessment Tool) d’Afrique pour son édition de 2024, une première au Maroc.

Cet événement international, organisé en collaboration avec l’USDA-ARS (US Department of Agriculture research) et Texas A&M AgriLife Research, regroupera la plus importante communauté d’experts et d’institutions internationales spécialisées dans le domaine de la gestion des bassins fluviaux, indique un communiqué de l’Université Al Akhawayn.

Cette conférence vient à point nommé dans l’actuel contexte de stress hydrique auquel fait face le Maroc durant les six dernières années et les efforts consentis pour sauvegarder les ressources hydriques du pays, précise le communiqué, soulignant que face à cette sécheresse chronique, des solutions innovantes et des mesures urgentes de préservation et de gestion durable des ressources hydriques s’imposent.

Par ailleurs, poursuit la même source, cet évènement sera précédé par un workshop sur l’Outil d’évaluation des sols et des ressources en eau (SWAT) qui sera l’occasion de former les participants, de découvrir les dernières avancées en matière de gestion durable des ressources en eau, de partager les connaissances et les meilleures pratiques et d’établir de nouvelles collaborations.

Le workshop se déroulera en ligne les 4 et 5 mars et sera suivi par la conférence qui aura lieu du 6 au 8 mars au sein du Centre de conférences d’Al Akhawayn.

Les personnes désirant avoir plus d’informations sont invitées à visiter le site web « https://aui.ma/news/international-swat-conference-2024 » ou contacter le comité d’organisation à l’AUI : « [email protected] », conclut le communiqué.