Les opportunités économiques offertes par la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima ont été présentées, mercredi à Madrid, aux investisseurs étrangers participant à la 22e édition du Salon de l’entreprise internationale et du commerce extérieur (IMEX), qui se tient du 27 au 29 février.

Des représentants du Centre régional d’investissement (CRI) et de la Chambre officielle de commerce espagnole au Maroc ont ainsi mis en avant l’offre d’investissement de la région, devenue une destination internationale très prisée.

Lors d’une conférence sous le thème « la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima : Offre territoriale et incitations à l’investissement », Noussaira El Harrak, chargée de projet au CRI de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, et Amal Boussouf, directrice générale de la Chambre officielle du commerce et de l’industrie de l’Espagne à Tanger (CECIT) ont mis, entre autres, l’accent sur la qualité des infrastructures et du réseau de communications dont dispose la région, ainsi que les projets structurels déjà opérationnels ou lancés dans le nord du Maroc.

Ces projets, englobant tous les secteurs d’activités économiques et commerciales, confortent le dynamisme de la région et sa place de choix en tant que destination privilégiée des hommes d’affaires étrangers, ont-elles indiqué.

Dans ce sens, Mme El Harrak a mis en relief la connectivité de la région, qui dispose de la première ligne ferroviaire à grande vitesse d’Afrique (Tanger-Casablanca), d’autoroutes, de trois ports et de trois aéroports avec des connexions internationales, citant également le capital humain dynamique, compétitif et qualifié de la région.

« La région se positionne en tant que premier producteur national d’automobiles sur le continent africain, avec plus de 260 fournisseurs, et deuxième pôle industriel du Maroc, comptant 22 zones industrielles déjà opérationnelles, couvrant une superficie totale de 5.000 hectares », a-t-elle fait valoir, mettent en exergue le rôle du CRI dans la dynamisation économique et la promotion de l’offre territoriale, l’accompagnement des investisseurs, la facilitation des procédures, la promotion des incitations fiscales, la médiation et la résolution des conflits potentiels entre les entreprises et l’administration.

De son côté, Mme Boussouf a invité les hommes d’affaires espagnols à investir dans la région, qui offre toutes les conditions nécessaires pour réussir des projets d’envergure, mettant notamment en avant le climat favorable pour l’installation des investisseurs étrangers et la qualité de la formation du capital humain.

« Les entreprises espagnoles souhaitant s’installer au Maroc bénéficieront d’un cadre réglementaire propice, qui facilitera le développement de leurs investissements et leur intégration dans le tissu économique du Maroc en général, et dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima en particulier », a-t-elle relevé.

IMEX est considéré comme la première et la plus importante foire internationale d’affaires et de commerce extérieur organisée en Espagne.