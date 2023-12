IDA Maroc, en partenariat avec l’Académie Diplomatique Italienne et le World Council for Youth and Diplomacy, annonce le lancement de son ambitieux projet « Jeunes Ambassadeurs aux Nations Unies ».

Ce programme unique en son genre s’adresse aux jeunes Marocains de 15 à 28 ans et vise à les préparer aux réalités complexes de la politique, de l’économie et de la diplomatie internationales.

LE CŒUR DU PROGRAMME

Les participants entameront un parcours de quatre mois, comprenant 180 heures de formation. Ce parcours est divisé en deux modules complémentaires : des séances, séminaires, conférences et débats au Maroc, suivis d’un workshop immersif au cœur de New York et des Nations Unies. En utilisant des méthodes pédagogiques avancées telles que le learning-by-doing, le cooperative-learning et le role-playing, le programme entend combiner la théorie académique avec la pratique diplomatique.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Le projet vise à développer des compétences en public-speaking, teamwork, gestion du stress, problem-solving, et la maîtrise de l’anglais. Les jeunes pourront ainsi comprendre et interagir efficacement avec divers groupes de travail, en s’engageant dans des relations interpersonnelles informelles utiles dans de multiples contextes internationaux.

IMPACT ET EXPANSION

Le programme est conforme aux Hautes Instructions Royales et s’inscrit dans le cadre de la Charte Nationale d’Éducation et de Formation du Maroc. Il est aligné sur le programme GENIE pour l’intégration des TIC dans l’enseignement, promouvant une éducation adaptée à l’environnement socio-économique du pays.

EXPERIENCE À NEW YORK

La préparation au Maroc sert de fondation à l’expérience immersive à Manhattan, où les participants seront confrontés aux réalités de la politique, de l’économie et de la diplomatie internationale. Cette semaine de formation à New York sera ponctuée de conférences, de rencontres avec d’éminents experts de renommée mondiale, de débats et de visites culturelles.

In fine, les participants gagneront une compréhension approfondie des enjeux internationaux, des tensions globales et apprendront entres autres, des méthodes de résolution pacifique des conflits. Ils seront également formés à intervenir dans des débats, à rédiger et à présenter en anglais, et à s’intégrer et s’orienter plus efficacement dans le monde du travail.

A travers ce programme, comme à travers ses autres initiatives, IDA Maroc s’engage à former une nouvelle génération d’experts, prêts à enrichir leur bagage culturel et professionnel via des programmes d’échanges académiques de qualité, contribuant ainsi à la formation de leaders compétents et efficients, capables de naviguer et de s’épanouir dans le tissu social et économique du Maroc et au-delà.

