Google a annoncé mardi que Bard, son chatbot d’intelligence artificielle générative, pourrait désormais se connecter à d’autres services de l’entreprise – boîte mail, YouTube, Maps (cartographie), etc – un pas de plus dans la course au déploiement de cette technologie.

« Par exemple, si vous préparez un voyage dans le Grand Canyon (un projet qui mobilise plusieurs onglets), vous pouvez demander à Bard d’aller récupérer les dates qui marchent pour tout le monde dans Gmail, chercher des vols et hôtels, vérifier le trajet pour l’aéroport dans Google Maps et même regarder des vidéos tirées de YouTube sur des activités à faire sur place – le tout dans la même conversation », explique un communiqué du groupe américain.

Le géant d’internet développe des systèmes d’intelligence artificielle de pointe depuis des années, mais il a été pris de court par le succès de ChatGPT (OpenAI) fin 2022 et par le lancement en février du nouveau Bing de Microsoft, son moteur de recherche avec des capacités d’IA générative.

Google a lancé Bard à la même période, un chatbot capable de produire toutes sortes de textes (rédactions, articles, consignes, dialogues…) sur simple requête en langage courant, comme ChatGPT.

Bard just got even better. ✨ Learn more about how these new features can help you create, explore and get things done ↓ https://t.co/Sg1AXhoynv

— Google (@Google) September 19, 2023