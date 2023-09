OpenAI, l’entreprise américaine spécialisée dans les outils à base d’intelligence artificielle, créatrice de ChatGPT, va ouvrir un bureau à Dublin, le premier dans un pays de l’Union européenne, d’après un message jeudi sur son blog.

« Nous élargissons notre présence en Europe avec un nouveau bureau à Dublin », et « nous prévoyons d’agrandir notre équipe cette année en Irlande », explique ce blog.

L’entreprise loue « la vigueur de l’écosystème technologique et de start-up à Dublin ou des villes comme Cork, Galway et Limerick », poursuit OpenAI qui se dit « prêt à collaborer avec le gouvernement sur sa stratégie nationale d’intelligence artificielle, ou à travailler avec l’industrie, les start-up et les chercheurs ».

Le groupe, qui a son siège social à San Francisco, avait déjà ouvert un bureau à Londres en juin, son premier bureau hors des États-Unis.

L’Irlande est le choix de nombreux géants américains de la technologie pour établir leur siège social dans l’UE, grâce à une fiscalité avantageuse.

OpenAI est confrontée à une baisse de popularité de son service ChatGPT, après un engouement historique lors de sa mise en ligne.

OpenAI fait également face à des résistances de plus en plus vives des médias et autres plateformes en raison de ses implications éthiques et sociétales.