A l’occasion de la Journée de la Libération, célébrée le 5 mai pour marquer la fin de l’occupation par l’Allemagne nazie pendant la seconde Guerre mondiale, la mémoire du Roi Mohammed V a été honorée par l’installation d’une plaque commémorative au 40-45 Park à Amsterdam, en reconnaissance de sa contribution historique à la protection des Juifs marocains.

05/05/2023

On the occasion of Liberation Day, the memory of King Mohammed V was honored through the installation of a commemorative plaque at 40-45 Park in Amsterdam, in recognition of his historic contribution to the protection of Moroccan Jews. pic.twitter.com/QBIZgaHp0k

