Henry Kissinger, grande figure controversée de la diplomatie américaine et secrétaire d’Etat sous Richard Nixon et Gerald Ford, est mort mercredi à l’âge de 100 ans, a annoncé son organisation.

Acteur incontournable de la diplomatie mondiale pendant la guerre froide, Kissinger « est mort aujourd’hui dans sa maison du Connecticut », a indiqué son cabinet de conseil Kissinger Associates dans un communiqué, sans préciser la raison du décès.

La famille du diplomate organisera des funérailles privées, précise le communiqué, évoquant une cérémonie d’hommage publique ultérieure à New York.

Avec son décès, « l’Amérique a perdu l’une de ses voix les plus sûres et les plus écoutées en politique étrangère », a salué dans un communiqué l’ancien président américain George W. Bush, républicain comme lui.

« America has lost one of the most dependable and distinctive voices on foreign affairs with the passing of Henry Kissinger. »

Initiant le rapprochement avec Moscou et Pékin dans les années 1970, Henry Kissinger a vu son image ternie par des pages sombres de l’histoire des Etats-Unis, comme le soutien au coup d’Etat de 1973 au Chili ou l’invasion du Timor oriental en 1975 et, bien sûr, la guerre du Vietnam.

C’est son sens de la « realpolitik« , du froid calcul des intérêts nationaux défendu par la puissance, qui a fait de lui une figure très critiquée de par le monde.

Diplomate aussi écouté que controversé, l’homme à la voix rocailleuse aimait distiller ses pensées aux journalistes et dans les colloques internationaux. Fascinant ses publics par sa longévité et sa vaste expérience, il était admiré par les uns comme un grand sage, détesté par les autres qui voyaient en lui un criminel de guerre.

L’homme, qui avait fêté ses 100 ans en mai, avait conservé l’oreille des grands de ce monde, bien des décennies après avoir quitté ses responsabilités dans les affaires internationales.

Il s’était ainsi rendu à Pékin en juillet pour s’entretenir avec le président chinois Xi Jinping, qui avait salué à cette occasion un « diplomate de légende ».

Jeudi, l’ambassadeur de Chine aux Etats-Unis, Xie Feng, a lui qualifié de « perte énorme » la disparition de M. Kissinger, architecte du rapprochement entre Pékin et Washington dans les années 1970. « Je suis profondément bouleversé et attristé », a écrit le diplomate chinois sur X.

Deeply shocked and saddened to learn of Dr. Kissinger’s passing at 100. My deepest condolences go to Nancy and her family. It is a tremendous loss for both our countries and the world. The history will remember what the centenarian had contributed to China-U.S. relations, and he… pic.twitter.com/G0NwJU6EYI

— Xie Feng 谢锋 (@AmbXieFeng) November 30, 2023