Le jeune Américain d’origine libanaise qui avait tenté en août 2022 de tuer l’écrivain américano-britannique Salman Rushdie dans l’Etat de New York a été inculpé pour « terrorisme au nom du Hezbollah », a annoncé mercredi le ministère américain de la Justice.

« En essayant de tuer Salman Rushdie (dans l’Etat) de New York en 2022, Hadi Matar a perpétré un acte de terrorisme au nom du Hezbollah, une organisation terroriste liée au régime iranien », a tonné dans un communiqué le ministre de la Justice.

M. Matar, 26 ans, déjà poursuivi et détenu depuis près de deux ans par la justice locale de l’Etat de New York, est dorénavant poursuivi à l’échelon fédéral pour trois chefs d’accusation, dont le « soutien à une organisation terroriste étrangère », selon un document judiciaire daté du 17 juillet et rendu public mercredi par le tribunal fédéral de l’ouest de l’Etat de New York.

Le 12 août 2022, au début d’une conférence littéraire dans l’ouest de l’Etat de New York, Salman Rushdie avait été poignardé sur scène une dizaine de fois au cou, au visage, au ventre, par Hadi Matar, lequel avait été maîtrisé.

Après une longue convalescence, Salman Rushdie, 77 ans, a perdu la vue d’un œil.

Installé dans la ville de New York depuis plus de 20 ans et naturalisé américain, cet écrivain britannique d’origine indienne mondialement célèbre fait face à des menaces de mort depuis la publication en 1988 de son roman « Les Versets sataniques », jugé blasphématoire par le guide suprême iranien qui avait émis une fatwa contre lui.