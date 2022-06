Après deux ans d’absence causée par la pandémie, le Festival Gnaoua se réinvente devient cette année le Gnaoua Festival Tour. Et après Essaouira et Marrakech, la caravane fait escale à Casablanca.

Absent pendant deux années à cause de la pandémie, le Festival Gnaoua est de retour, sous forme de caravane musicale qui a démarré à Essaouira, capitale marocaine de la Tagnaouite, pour enchaîner à Marrakech, avant d’aller à Casablanca puis à Rabat. Dans ce format spécial, le festival a pour objectif de sensibiliser le public à travers sa caravane, sur le caractère identitaire collectif du patrimoine Gnaoui. Une opportunité en or que les artistes offrent pour une immersion totale aux rythmes de cette transe qui célèbre la grandeur d’une culture et son ouverture au monde.

En effet, toute la particularité de cet évènement musical réside dans son pouvoir de « fusion ». C’est ainsi que sont nommés les concerts communs entre Maalems (maîtres) Gnaouas et les artistes venus du monde entier pour les accompagner au cours de performances uniques. A Casablanca, le concert a démarré ce jeudi 16 juin 2022 et se poursuivra jusqu’au dimanche 19 juin 2022 pour ensuite rencontrer le public de la capitale les 23 et 24 juin prochains.

Le Maallem Rachid Hamzaoui et sa fille Asmaa ont ouvert la soirée par des chansons gnaouies traditionnelles. D’autres artistes ont décliné leurs talents sous toutes les formes. Au programme, des voix chaudes et puissantes et une palette riche d’instruments: flûte, accordéon, guitare, percussions, clavier, batterie… un véritable métissage musicale.

Cette occasion tombe pile au bon moment puisqu’elle permet de célébrer avec le public l’universalité de cet art et son inscription sur la liste du patrimoine culturel et immatériel de l’humanité de l’Unesco en décembre 2019 à Bogota.