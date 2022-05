Si les conditions actuelles ne permettent toujours pas l’organisation de la 23e édition du festival Gnaoua, les organisateurs ont adapté cet événement avec un format inédit. Cette année, c’est le spectacle qui ira à la rencontre du public.

Après deux ans d’absence, le festival Gnaoua renoue avec son public. Et cette année, c’est le spectacle qui ira à la rencontre des mélomanes à travers une tournée nationale allant d’Essaouira à Marrakech en passant par Casablanca et Rabat. Chaque ville aura ses propres concerts : 12 concerts à Essaouira, 9 à Casablanca, 5 à Rabat et 5 à Marrakech.



« Le Gnaoua Festival Tour a été pensé pour aller au plus près des aficionados. Et puisque le festival est reconnu comme un phénomène trans-Genérationnel, les concerts et les lieux ont été pensés pour répondre aux attentes de tous, jeunes et moins jeunes : des espaces en plein air, des salles de spectacle, des lieux conviviaux pour permettre au plus grand nombre de retrouver la magie du festival », annoncent les organisateurs.

Les concerts auront lieu à Essaouira, place El Menzeh et à Dar Souiri les 3 et 4 juin. À Marrakech, au Megarama et au Centre Les Étoiles de Jamaa El Fna les 9 et 10 juin. À Casablanca, au Stade Mohammed V et à l’usine les 16, 17 et 19 juin. Et enfin à Rabat, au théâtre national Mohammed V et à La Renaissance les 23 et 24 juin.