Le Gnaoua Festival Tour s’est ouvert, vendredi soir à Essaouira, avec une parade à la rythmique mystico-gnaoui accompagnée d’arts folkloriques populaires, à l’image de la séculaire et riche pluralité culturelle marocaine.

L’incontournable rendez-vous gnaoui est ainsi lancé, avec la singulière déambulation dansée, typique du Festival Gnaoua, outre la fameuse parade qui sillonne les ruelles en creux, de la cité des Alizés, où dévalent les résonances de cet art musical.

Depuis 1998, le Festival Gnaoua et Musiques du Monde œuvre à la valorisation de l’art Gnaoua, porteur de valeurs de tolérance et d’ouverture ainsi qu’à la prise de conscience de la place essentielle de la culture dans le développement du Maroc.

Le Gnaoua Festival Tour est le résultat d’une conviction profonde de l’action nécessaire à mener en faveur de l’inclusion des artistes et de tous les professionnels des industries créatives et culturelles ainsi que de la nécessité de leur épanouissement pour un réel et solide développement durable des sociétés.

Avec pour maître-mot la fusion des musiques, cette édition spéciale illuminera la cité des Alizés les 03 et 04 juin pour ensuite faire 3 autres escales notamment les 09 et 10 juin à Marrakech, les 16, 17 et 19 juin à Casablanca et les 23 et 24 juin à Rabat.