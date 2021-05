Joe Biden ambitionne de « réinventer » l’économie américaine, avec un projet de budget pour 2022 de 6.000 milliards de dollars dont les priorités prennent le contre-pied de celles de Donald Trump, et dont les dépenses feraient gonfler la dette du pays à un niveau jamais vu.

Education, santé, infrastructures, changement climatique…: les priorités dévoilées dans le premier projet de budget présenté par le président américain, dont les grandes lignes avaient été présentées début avril, sont dans la veine de ses promesses de campagne.

Mais il reviendra aux élus du Congrès d’adopter ou non ces dépenses et réformes. Et la majorité démocrate de Joe Biden est si étroite qu’il ne peut se permettre quasiment aucune défection.

Le président a appelé à « saisir le moment pour réinventer et reconstruire une nouvelle économie américaine qui investit dans la promesse et le potentiel de chaque Américain », dans un message adressé au Congrès.

Le Covid-19 a plongé les Etats-Unis dans une crise économique sévère, et, si le pays commence à se redresser, il est encore loin des niveaux d’avant pandémie.

Joe Biden propose ainsi 6.000 milliards de dollars de dépenses pour l’exercice fiscal 2022, un montant très élevé, moins toutefois que ce que le gouvernement fédéral a du décaisser en 2020 et 2021, à cause des dépenses faramineuses liées à la pandémie de Covid-19.

A titre de comparaison, le budget 2020 présenté par Donald Trump en 2019 prévoyait 4.700 milliards de dollars de dépenses.

« Imprudente et irresponsable »

Le président américain entend augmenter considérablement les montants alloués aux investissements dans l’éducation, la santé, et les infrastructures. Le budget consacré à la défense augmente légèrement, à 756 milliards de dollars.

Il veut aussi permettre « aux Etats-Unis de surpasser leurs rivaux », à commencer par la Chine. Car s’il est un terrain sur lequel le président s’inscrit dans les pas de Donald Trump, c’est bien celui de la compétition commerciale avec l’Empire du milieu.

Lire aussi : Biden durcit le ton avec Netanyahu, appelle à une désescalade « aujourd’hui »

Les républicains, traditionnellement partisans de l’orthodoxie budgétaire, ont dénoncé une proposition « imprudente et irresponsable », selon le chef des républicains à la Chambre, Kevin McCarthy.

Elle « noierait les familles américaines dans la dette, les déficits et l’inflation », promet même son homologue au Sénat, Mitch McConnell.

Car toutes ces dépenses risquent de faire grimper l’endettement, qui devrait atteindre 111,8% du Produit intérieur brut en 2022 et 117% en 2031.

« Pendant trop longtemps, l’austérité auto-infligée a été confondue avec la responsabilité budgétaire, au détriment des familles américaines et de l’économie de notre nation », a au contraire réagi John Yarmuth, président démocrate de la commission du budget de la Chambre des représentants.

Joe Biden assure par ailleurs que les investissements seront, à terme, graduellement compensés par les économies réalisées et par les recettes supplémentaires.

Comme promis, il veut en effet augmenter les impôts pour les Américains les plus riches et pour les grosses entreprises, qui vont plus que doubler dans les dix années à venir.

Mais il lui faudra déployer des trésors de persuasion pour convaincre les républicains de voter cette réforme, qui détricoterait les baisses d’impôts mises en place par Donald Trump.

Perspectives de croissance optimistes

L’administration compte aussi profiter des taux d’intérêt historiquement bas pour financer son budget sans pour autant alourdir la dette du pays avec trop d’intérêts à rembourser.

« Ne pas réaliser ces investissements à un moment où les coûts d’intérêt sont aussi bas serait une occasion historique manquée », a relevé Shalanda Young, directrice du bureau chargé du budget à la Maison Blanche (OMB), lors d’une conférence téléphonique avec des journalistes.

A l’instar de Donald Trump, Joe Biden fonde également son budget sur des perspectives de croissance très optimistes: +6,2% en 2022, +4,2% en 2023 puis 3,8% à 4% entre 2024 et 2031, soit quasiment le double de ce que prévoit la Banque centrale américaine (Fed).

Lire aussi : Sahara marocain: la déclaration tripartite publiée officiellement par le gouvernement Biden

« L’Amérique ne peut pas se permettre de simplement revenir à la situation d’avant la pandémie (…) avec les faiblesses structurelles et les inégalités de l’ancienne économie », a encore averti le président.

Pour cela, il compte sur deux plans d’investissements: un premier « pour les familles américaines » de 1.800 milliards de dollars sur 10 ans, un autre sur les infrastructures, objet d’âpres négociations entre l’administration et l’opposition.

Les sénateurs républicains proposent 928 milliards de dollars sur huit ans, contre 1.700 milliards pour les démocrates.

Le budget de la Maison Blanche marque généralement le début du processus interminable qui mène au financement du gouvernement. En cas de désaccord des deux partis sur le projet de loi, le risque est que l’administration fédérale soit contrainte de fermer: c’est le « shutdown ».