Ultra-dominatrice dans tous les compartiments du jeu, l’Américaine Peyton Stearns (81e) a facilement battu l’Égyptienne Mayar Sherif (66e) 6-2, 6-1, samedi en finale du tournoi WTA 250 de Rabat, remportant son premier titre sur le circuit principal.

Stearns (22 ans) a largement maîtrisé son sujet et profité des nombreuses erreurs de son adversaire, pour sa deuxième finale seulement après celle de Bogota en 2023.

