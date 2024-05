Deux petits tours et s’en va: Rafael Nadal, qui tente un dernier retour au premier plan à bientôt 38 ans, a été sèchement battu lors du 2e tour du Masters 1000 de Rome, répétition générale de Roland-Garros.

L’Espagnol s’est incliné face au Polonais Hubert Hurkacz qui l’a dominé nettement 6-1, 6-3.L’ancien N.1 mondial, désormais 305e au classement ATP après une saison 2023 quasi blanche, n’avait plus été éliminé du tournoi romain aussi prématurément depuis 2008.Pour sa tournée d’adieu au Foro Italico, où il s’est imposé à dix reprises, la dernière fois en 2021, il est tombé face à un adversaire, 9e mondial, qui l’a étouffé physiquement. Si les deux premiers jeux, spectaculaires, ont duré respectivement 14 et 12 minutes, Hurkacz a ensuite pris l’ascendant en s’appuyant sur son service. Le Polonais, pas vraiment spécialiste de la terre battue, même s’il a remporté le tournoi d’Estoril cette année, a empoché la première manche en 49 minutes.

