Le Moroccan Retail Tech Builder, incubateur-accélérateur dans le secteur du commerce, a présenté ses premières réalisations et dévoilé au grand public la première promotion de startups qu’il a accompagnées durant l’année 2022-2023.

Lancé en partenariat entre le ministère de l’Industrie et du commerce, l’Université Mohamed VI Polytechnique et la Fondation OCP, le Moroccan Retail Tech Builder (MRTB) se veut un « incubateur et accélérateur de premier plan dans le secteur du commerce et de sa digitalisation ».

A l’issue de l’Expo Day organisé jeudi, les startups qui ont été accompagnées par la plateforme ont été présentées lors d’une cérémonie, lit-on dans un communiqué diffusé vendredi par le ministère de l’Industrie et du commerce.

En 2023, le Moroccan Retail Tech Builder a lancé trois appels à candidatures dans le but d’accompagner quarante solutions digitales visant à moderniser le secteur du retail marocain. Ces startups ont été sélectionnées pour participer à l’un des trois programmes d’accompagnement, en l’occurrence Create (pré-incubation), Start (incubation) et Scale (accélération).

« Ces solutions jouent un rôle essentiel et contribuent à accélérer la modernisation et le développement du commerce traditionnel », souligne-t-on dans le communiqué.

Lire aussi: SIAM: le Pavillon Village Start-ups, un nouveau pôle au service de l’agriculture de demain

Une tournée nationale, en collaboration avec les Chambres de commerce de trois régions, a été également organisée à Rabat, Agadir et Marrakech.

Les startups accompagnées bénéficieront d’un « accès privilégié à des ressources et à des connaissances spécialisées, renforçant ainsi leur avantage compétitif et leur permettant surtout de répondre aux challenges et besoins du marché national ».