La ministre déléguée chargée de la transition numérique et de la réforme de l’administration, Ghita Mezzour, a eu une réunion de travail, mercredi à San Francisco, avec l’entreprise OpenAI qui s’est érigée en leader mondial de l’intelligence artificielle avec notamment son outil ChatGPT.

Mme Mezzour s’est entretenu, au siège de la compagnie, avec le directeur des opérations d’OpenAI, Brad Lightcap, et son équipe. La réunion a servi d’occasion pour évoquer les possibilités de coopération dans les domaines de la recherche et de l’innovation au Maroc, ainsi que les moyens de développer un système d’intelligence artificielle compatible avec les spécificités de la société marocaine.

(3)وبما تزخرُ به من كفاءات شابة متألقة في تكنولوجيا المعلومات ومهن المستقبل. ويأتي هذا اللقاء في إطار جولة عمل أقوم بها إلى سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية ألتقي خلالها عدداً من المدراء التنفيذيين ورؤساء الشركات الأمريكية pic.twitter.com/08Ka51jLqx — Ghita Mezzour – غيثة مزور (@MezzourGhita) May 8, 2024

Dans une déclaration à la MAP, la ministre a indiqué avoir évoqué également les différents projets et programmes sur lesquels le Maroc travaille dans le domaine de l’intelligence artificielle et mis en avant le potentiel de jeunes talents brillants dont regorge le Royaume dans les domaines des technologies de l’information et des métiers d’avenir.

Cette réunion s’inscrit dans le cadre de la visite de travail de Mme Mezzour à San Francisco, cœur battant de l’innovation technologique américaine, qui a été marquée par une série de rencontres avec des dirigeants d’entreprises internationales actives dans le développement des startups, et les technologies de l’information et de l’intelligence artificielle, dans le but de présenter les perspectives prometteuses qu’offre la destination Maroc dans ces domaines de pointe.