Plusieurs milliers de travailleurs palestiniens sont affectés mardi par la fermeture du point de passage d’Erez entre Israël et la bande de Gaza, décision qu’une ONG israélienne a condamnée comme une « punition collective ».

Seul point de passage permettant aux Palestiniens de circuler entre Israël et la bande de Gaza – à condition d’être titulaires d’un permis délivré par Israël – Erez avait été fermé par les forces de l’occupation dimanche pour la fête du Nouvel An juif (Rosh Hashanah) et devait rouvrir lundi matin.

Mais dimanche soir, le Cogat, organe du ministère de la Défense israélien supervisant les activités civiles dans les Territoires palestiniens, a annoncé que la réouverture serait « reportée de 24 heures » et n’aurait lieu que sous réserve d’une « évaluation de la situation sécuritaire ».

Le Cogat a ensuite annoncé mardi que le point de passage resterait « fermé pour les travailleurs gazaouis aujourd’hui ».

Si les travailleurs ne peuvent pas franchir le passage, les patients ayant besoin de traitements indisponibles à Gaza sont autorisés à se rendre en Israël.

Blocking travel through Erez in response to demonstrations by Gaza’s perimeter fence constitutes illegal collective punishment, harming Gaza workers and their families, as well as other permit holders who need to travel for humanitarian needs.https://t.co/WMc3GLur7Z

— Gisha גישה مسلك (@Gisha_Access) September 19, 2023